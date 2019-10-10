"Формула Штайнмайера": Львов написал Зеленскому гневное письмо
Львовский городской совет проголосовал за то, чтобы направить обращение к президенту Владимиру Зеленскому, Кабинету министров и Верховной Раде касательно "формулы Штайнмайера" и ее угрозы для страны.
Источник: сайт горсовета
Письмо дословно: "Мы, депутаты Львовского городского совета, возмущены ситуацией с реализацией Минских договоренностей и подписанием так называемой "формулы Штайнмайера"..."
Детали: Депутаты пишут, что львовяне против мира в любой ценой. Они считают, что вышеупомянутая формула "поставит знак равенства между героическими защитниками целостности государства, отдавшими свои жизни за Украину, и наемными боевиками, которые убивали, пытали и грабили мирное население".
Дословно: "Потому требуем, чтобы любые переговоры о достижении мира проводились с учетом интересов безопасности нашего государства и мнения защитников нашей Родины. Понимаем, что договоренности предусматривают взаимные уступки, но совершенно неприемлемы любые компромиссы в таких вопросах:
- Отвод украинских войск из обустроенных укреплений, отступление назад.
- Проведение выборов на территории ОРДЛО при отсутствии контроля над этими территориями властью Украины.
- Предоставление любой формы особого статуса этой территории будет противоречить действующей Конституции Украины и принципу территориальной целостности и унитарности государства".
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