"Формула Штайнмайера": Львов написал Зеленскому гневное письмо

Львовский городской совет проголосовал за то, чтобы направить обращение к президенту Владимиру Зеленскому, Кабинету министров и Верховной Раде касательно "формулы Штайнмайера" и ее угрозы для страны.

Источник: сайт горсовета

Письмо дословно: "Мы, депутаты Львовского городского совета, возмущены ситуацией с реализацией Минских договоренностей и подписанием так называемой "формулы Штайнмайера"..."

Детали: Депутаты пишут, что львовяне против мира в любой ценой. Они считают, что вышеупомянутая формула "поставит знак равенства между героическими защитниками целостности государства, отдавшими свои жизни за Украину, и наемными боевиками, которые убивали, пытали и грабили мирное население".

Дословно: "Потому требуем, чтобы любые переговоры о достижении мира проводились с учетом интересов безопасности нашего государства и мнения защитников нашей Родины. Понимаем, что договоренности предусматривают взаимные уступки, но совершенно неприемлемы любые компромиссы в таких вопросах: