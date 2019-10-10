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"Формула Штайнмайера": Львов написал Зеленскому гневное письмо

Четверг, 10 октября 2019, 12:33

Львовский городской совет проголосовал за то, чтобы направить обращение к президенту Владимиру Зеленскому, Кабинету министров и Верховной Раде касательно "формулы Штайнмайера" и ее угрозы для страны.

Источник: сайт горсовета

Письмо дословно: "Мы, депутаты Львовского городского совета, возмущены ситуацией с реализацией Минских договоренностей и подписанием так называемой "формулы Штайнмайера"..."

Детали: Депутаты пишут, что львовяне против мира в любой ценой. Они считают, что вышеупомянутая формула "поставит знак равенства между героическими защитниками целостности государства, отдавшими свои жизни за Украину, и наемными боевиками, которые убивали, пытали и грабили мирное население".

 

Дословно: "Потому требуем, чтобы любые переговоры о достижении мира проводились с учетом интересов безопасности нашего государства и мнения защитников нашей Родины. Понимаем, что договоренности предусматривают взаимные уступки, но совершенно неприемлемы любые компромиссы в таких вопросах:

  1. Отвод украинских войск из обустроенных укреплений, отступление назад.
  2. Проведение выборов на территории ОРДЛО при отсутствии контроля над этими территориями властью Украины.
  3. Предоставление любой формы особого статуса этой территории будет противоречить действующей Конституции Украины и принципу территориальной целостности и унитарности государства".

Украинская правда

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Темы: формула ШтайнмайераЗеленскийЛьвов
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