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Дубилет: С начала года из Украины выехало 1,5 млн украинцев

Четверг, 10 октября 2019, 14:03

По данным Кабинета министров Украины, с начала 2019 из Украины выехало 1,5 миллиона украинцев.

Источник: телеграмм-канал министра Кабинета министров Украины Дмитрия Дубилета.

Дословно в сообщении: "С начала года количество украинский, проживающих на нашей территории, сократилась на 1,5 миллиона человек".

Детали: Такие данные министр получил, проанализировав данные о количестве людей, выехавших из Украины и людей, в Украину вернулись.

Он также добавил, что количество украинцев, выезжающих из Украины и вернулись в течение 21 дня выросла на майские праздники.

Также Дубилет добавил, что задачей правительства является изменить негативный социально-демографический тренд и сделать так, чтобы из Украины выезжало меньше людей, чем приезжало.

Дубилет планирует построить подобный график и за прошлый год, чтобы понять, являються ли эти изменения чем-то глобальным, или это сезонный фактор.

Напомним:

  • 30 августа премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство изучает вопрос о возможности провести всеукраинскую перепись населения до конца 2019 года.
  • По словам Гончарука, перепись уже была запланирована на декабрь 2020 года, но новое правительство изучает возможность провести ее уже в этом году.
  • Последняя перепись состоялась в 2001 году.
  • Министр кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что согласно проекту Госслужбы статистики перепись населения обойдется Украине в 5 миллиардов гривен.
  • Министр кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что согласно проекту Госслужбы статистики перепись населения обойдется Украине в 5 миллиардов гривен.
  • Государственная служба статистики Украины в комментарии УП сообщила, что всеукраинскую перепись населения планируется провести в период с 10 ноября по 23 декабря 2020 года.

"Украинская правда" в Threads

Темы: миграцияКабинет министров
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