Дубилет: С начала года из Украины выехало 1,5 млн украинцев

По данным Кабинета министров Украины, с начала 2019 из Украины выехало 1,5 миллиона украинцев.

Источник: телеграмм-канал министра Кабинета министров Украины Дмитрия Дубилета.

Дословно в сообщении: "С начала года количество украинский, проживающих на нашей территории, сократилась на 1,5 миллиона человек".

Детали: Такие данные министр получил, проанализировав данные о количестве людей, выехавших из Украины и людей, в Украину вернулись.

Он также добавил, что количество украинцев, выезжающих из Украины и вернулись в течение 21 дня выросла на майские праздники.

Также Дубилет добавил, что задачей правительства является изменить негативный социально-демографический тренд и сделать так, чтобы из Украины выезжало меньше людей, чем приезжало.

Дубилет планирует построить подобный график и за прошлый год, чтобы понять, являються ли эти изменения чем-то глобальным, или это сезонный фактор.

Напомним: