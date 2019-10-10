"На 100% честный прокурор": Зеленский объяснил, что на самом деле говорил Трампу

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Четверг, 10 октября 2019, 14:07

Президент Владимир Зеленский намекнул, что переводчики Дональда Трампа неточно передали его слова о генпрокуроре Руслане Рябошапке.

Источник: встреча Зеленского с журналистами на фудкорте в Киеве 10 октября

Детали: Американский журналист спросил украинского лидера, действительно ли в июльском разговоре с президентом США он сказал, что генпрокурор Рябошапка на 100% его человек.

Зеленский ответил на английском.

Прямая речь: "Я тогда не говорил по-английски, я говорил на украинском языке. Насколько я помню, я сказал: это новая, молодая команда, у нас будет новый генеральный прокурор, открытый, честный человек, на 100%. Это мой человек, я сказал. Я имел в виду, что это человек для моей команды, не из старой Генпрокуратуры. Это новый человек, и это на 100% честный человек".

Больше деталей: Зеленский отрицал, что Трамп давил на него, когда говорил о необходимости расследования дела Burisma и сына кандидата в американские президенты Джо Байдена.

По словам украинского президента, он просто предложил Трампу, чтобы генпрокуроры обеих стран встретились и вместе решили, в расследовании каких дел сотрудничать, и речь не только о деле Байдена, но и о многих других.

 
Фото: Эльдар Сарахман, УП

Предыстория:

  • Ранее Зеленский уже заявлял, что Украина не будет проводить никаких расследований по приказу других стран.
  • Перед этим Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между Трампом и Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента американского лидера.
  • Из расшифровки можно сделать вывод, что Трамп настаивает на том, чтобы Зеленский обратил внимание на расследование против бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына.
  • Также в стенограмме украинский президент говорит, что новый генпрокурор Украины "на 100% его человек".

Евгений Кизилов, УП

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Темы: Зеленский Трамп Рябошапка скандал


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