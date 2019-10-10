"На 100% честный прокурор": Зеленский объяснил, что на самом деле говорил Трампу

Президент Владимир Зеленский намекнул, что переводчики Дональда Трампа неточно передали его слова о генпрокуроре Руслане Рябошапке.

Источник: встреча Зеленского с журналистами на фудкорте в Киеве 10 октября

Детали: Американский журналист спросил украинского лидера, действительно ли в июльском разговоре с президентом США он сказал, что генпрокурор Рябошапка на 100% его человек.

Зеленский ответил на английском.

Прямая речь: "Я тогда не говорил по-английски, я говорил на украинском языке. Насколько я помню, я сказал: это новая, молодая команда, у нас будет новый генеральный прокурор, открытый, честный человек, на 100%. Это мой человек, я сказал. Я имел в виду, что это человек для моей команды, не из старой Генпрокуратуры. Это новый человек, и это на 100% честный человек".

Больше деталей: Зеленский отрицал, что Трамп давил на него, когда говорил о необходимости расследования дела Burisma и сына кандидата в американские президенты Джо Байдена.

По словам украинского президента, он просто предложил Трампу, чтобы генпрокуроры обеих стран встретились и вместе решили, в расследовании каких дел сотрудничать, и речь не только о деле Байдена, но и о многих других.

Фото: Эльдар Сарахман, УП

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