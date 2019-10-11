"Спонсоров Трампа" Парнаса и Фрумана взяли под стражу

Американский суд взял под стражу с возможностью внесения залога бизнесменов Льва Парнаса и Игоря Фрумана, которых связывают с адвокатом президента Дональда Трампа Руди Джулиани.

Источник: Reuters

Детали: Судья Майкл Нахманоф приказал Парнасу и Фруману выложить по 1 миллиону долларов каждый, сдать паспорта и оставаться по домашним арестом, а также выполнить другие условия для освобождения из тюрьмы.

Бизнесмены работают во Флориде, но имеют иностранное происхождение.

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