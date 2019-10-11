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"Спонсоров Трампа" Парнаса и Фрумана взяли под стражу

Пятница, 11 октября 2019, 09:35

Американский суд взял под стражу с возможностью внесения залога бизнесменов Льва Парнаса и Игоря Фрумана, которых связывают с адвокатом президента Дональда Трампа Руди Джулиани.

Источник: Reuters

Детали: Судья Майкл Нахманоф приказал Парнасу и Фруману выложить по 1 миллиону долларов каждый, сдать паспорта и оставаться по домашним арестом, а также выполнить другие условия для освобождения из тюрьмы.

Бизнесмены работают во Флориде, но имеют иностранное происхождение.

Знать больше: Фруман и Парнас. Чем известны бизнесмены, финансировавшие кампанию Трампа

Предыстория:

  • 9 октября в США задержали двух бизнесменов Льва Парнаса и Игоря Фрумана – уроженцев Украины и Беларуси, – которые были спонсорами избирательной кампании действующего президента США Дональда Трампа. Их обвиняют в нарушении правил финансирования избирательных кампаний.
  • Адвокат Трампа Руди Джулиани называл этих бизнесменов своими клиентами.
  • По данным СМИ, с конца 2018 года Фруман и Парнас представили Джулиани нескольким украинским прокурорам для обсуждения дела Хантера Байдена – сына "демократа" Джо Байдена.
  • СМИ сообщали, что бывшие генпрокуроры Украины Виктор Шокин и Юрий Луценко "слили" Трампу компромат на его потенциального конкурента на выборах 2020 года Джо Байдена.
  • Фруман и Парнас лоббировали увольнение посла США в Украине Мари Йованович, которую Трамп снял с должности этой весной.
  • Журналисты также установили, что Парнас и Фруман искали встречи с Владимиром Зеленским. Во время инаугурации в мае они останавливались в отеле Hilton в Киеве.
  • Комитеты Палаты представителей требовал документы и показания этих бизнесменов, касающиеся их взаимодействия с администрацией Трампа, Джулиани и украинскими чиновниками.

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Темы: СШАТрампскандал
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