В США арестовали двух бизнесменов, которые свели Джулиани с Луценком

Двое американских бизнесменов, которые финансировали избирательную кампанию Дональда Трампа, были задержаны по обвинению в нарушении правил финансирования избирательных кампаний.

Источник: The Wall Street Journal

Детали: Двое спонсоров избирательной кампании Трампа на выборах президента США, которые помогали его адвокату Руди Джулиани лобировать расследование в отношении Джо Байдена, были задержаны в среду поздно вечером по обвинению в нарушении правил финансирования избирательных кампаний и, как ожидается, предстанут перед судом в четверг, пишет издание.

Ссылаясь на источники, издание сообщает, что речь идет о бизнесменах, уроженцах Украины и Беларуси Льве Парнасе и Игоре Фрумане.

В мае Джулиани назвал этих двух мужчин своими клиентами. По данным Федеральной избирательной комиссии, они оба финансировали избирательный фонд республиканской партии, в том числе Трампа, и в мае 2018 года выделили 325 тысяч долларов комитету, поддерживающему действующего президента США.

С конца 2018 года Фруман и Парнас представили Джулиани нескольким украинским прокурорам для обсуждения дела Байдена. Также они лоббировали увольнение посла США в Украине Мари Йованович, которую Трамп снял с должности этой весной.

Комитеты Палаты представителей в прошлом месяце запросили документы и показания этих бизнесменов, касающиеся их взаимодействия с администрацией Трампа, Джулиани и украинскими чиновниками.

Что было раньше: В июле СМИ сообщили, что бывшие генпрокуроры Виктор Шокин и Юрий Луценко "слили" Дональду Трампу компромат на его потенциального конкурента на президентских выборах 2020 года – демократа Джо Байдена..

Журналисты также установили, что Парнас и Фруман искали встречи с Владимиром Зеленским. Во время инаугурации они останавливались в отеле Hilton в Киеве.

В то же время, олигарх Игорь Коломойский утверждал, что после победы Зеленского на выборах они приезжали в Израиль и безуспешно просили его поспособствовать встрече с будущим президентом.

Напомним: