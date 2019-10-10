В США арестовали двух бизнесменов, которые свели Джулиани с Луценком
Двое американских бизнесменов, которые финансировали избирательную кампанию Дональда Трампа, были задержаны по обвинению в нарушении правил финансирования избирательных кампаний.
Источник: The Wall Street Journal
Детали: Двое спонсоров избирательной кампании Трампа на выборах президента США, которые помогали его адвокату Руди Джулиани лобировать расследование в отношении Джо Байдена, были задержаны в среду поздно вечером по обвинению в нарушении правил финансирования избирательных кампаний и, как ожидается, предстанут перед судом в четверг, пишет издание.
Ссылаясь на источники, издание сообщает, что речь идет о бизнесменах, уроженцах Украины и Беларуси Льве Парнасе и Игоре Фрумане.
В мае Джулиани назвал этих двух мужчин своими клиентами. По данным Федеральной избирательной комиссии, они оба финансировали избирательный фонд республиканской партии, в том числе Трампа, и в мае 2018 года выделили 325 тысяч долларов комитету, поддерживающему действующего президента США.
С конца 2018 года Фруман и Парнас представили Джулиани нескольким украинским прокурорам для обсуждения дела Байдена. Также они лоббировали увольнение посла США в Украине Мари Йованович, которую Трамп снял с должности этой весной.
Комитеты Палаты представителей в прошлом месяце запросили документы и показания этих бизнесменов, касающиеся их взаимодействия с администрацией Трампа, Джулиани и украинскими чиновниками.
Что было раньше: В июле СМИ сообщили, что бывшие генпрокуроры Виктор Шокин и Юрий Луценко "слили" Дональду Трампу компромат на его потенциального конкурента на президентских выборах 2020 года – демократа Джо Байдена..
Журналисты также установили, что Парнас и Фруман искали встречи с Владимиром Зеленским. Во время инаугурации они останавливались в отеле Hilton в Киеве.
В то же время, олигарх Игорь Коломойский утверждал, что после победы Зеленского на выборах они приезжали в Израиль и безуспешно просили его поспособствовать встрече с будущим президентом.
Напомним:
- Граждане США Игорь Фруман и Лев Парнас, которые являются клиентами адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джулиани написали заявлениев правоохранительные органы Украины на Игоря Коломойского после его интервью, в котором олигарх назвал их "аферистами" и пообещал "вывести на свет божий".
- 17 мая в интервью программе Радио Свобода "Схемы" Коломойский назвал аферистами двух американцев - Льва Парнаса и Игоря Фрумана, которые "собирают с людей деньги", прикрываясь связями с Джулиани.
- 16 мая в Украину из Израиля прилетел олигарх Игорь Коломойский. Он не был в Украине с июня 2017 года и заявил, что приехал прожить в Украине ближайшие пять лет..
- В интервью программе "Схемы" Коломойский заявил, что ФБР, возможно, и ведет расследование в отношении него, но оно ничем не закончится, потому что он "ничего противозаконного на территории США, ЕС или Украины не совершал".
- Ранее издание The Daily Beast со ссылкой на 3 источники сообщило, что ФБР ведет расследование против олигарха Игоря Коломойского.
- Издание также отмечает, что Игоря Коломойского "обвиняли в заказных убийствах" (в 2015 году), а теперь считают покровителем тогда еще кандидата в президенты Владимира Зеленского.
- Федеральное бюро расследований страны "не подтверждает и не отрицает существование какого-либо расследования" против олигарха Игоря Коломойского относительно возможных финансовых преступлений, включая отмывание средств.
- 10 мая персональный адвокат американского лидера Рудольф Джулиани заявил, что планирует ехать в Украину, чтобы уговорить новоизбранного президента страны Владимира Зеленского не прекращать расследование дел, в которых заинтересован Дональд Трамп. Он также собирался рассказать Зеленскому, что знает о людях из его окружения.
- Позже Джулиани отменил визит, заявив, что он бы оказался в "среде людей, которые являются врагами президента, а в некоторых случаях и врагами Соединенных Штатов".
- Среди таких людей он назвал нардепа Сергея Лещенко.
- Сам Лещенко заявил, что генпрокурор Украины Юрий Луценко дезинформировал Джулиани, чтобы остаться на своей должности.
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