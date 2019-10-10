Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В США арестовали двух бизнесменов, которые свели Джулиани с Луценком

Четверг, 10 октября 2019, 17:56
В США арестовали двух бизнесменов, которые свели Джулиани с Луценком

Двое американских бизнесменов, которые финансировали избирательную кампанию Дональда Трампа, были задержаны по обвинению в нарушении правил финансирования избирательных кампаний.

Источник: The Wall Street Journal

Детали: Двое спонсоров избирательной кампании Трампа на выборах президента США, которые помогали его адвокату Руди Джулиани лобировать расследование в отношении Джо Байдена, были задержаны в среду поздно вечером по обвинению в нарушении правил финансирования избирательных кампаний и, как ожидается, предстанут перед судом в четверг, пишет издание.

Ссылаясь на источники, издание сообщает, что речь идет о бизнесменах, уроженцах Украины и Беларуси Льве Парнасе и Игоре Фрумане.

В мае Джулиани назвал этих двух мужчин своими клиентами. По данным Федеральной избирательной комиссии, они оба финансировали избирательный фонд республиканской партии, в том числе Трампа, и в мае 2018 года выделили 325 тысяч долларов комитету, поддерживающему действующего президента США.

С конца 2018 года Фруман и Парнас представили Джулиани нескольким украинским прокурорам для обсуждения дела Байдена. Также они лоббировали увольнение посла США в Украине Мари Йованович, которую Трамп снял с должности этой весной.

Комитеты Палаты представителей в прошлом месяце запросили документы и показания этих бизнесменов, касающиеся их взаимодействия с администрацией Трампа, Джулиани и украинскими чиновниками.

Что было раньше: В июле СМИ сообщили, что бывшие генпрокуроры Виктор Шокин и Юрий Луценко "слили" Дональду Трампу компромат на его потенциального конкурента на президентских выборах 2020 года – демократа Джо Байдена..

Журналисты также установили, что Парнас и Фруман искали встречи с Владимиром Зеленским. Во время инаугурации они останавливались в отеле Hilton в Киеве.

В то же время, олигарх Игорь Коломойский утверждал, что после победы Зеленского на выборах они приезжали в Израиль и безуспешно просили его поспособствовать встрече с будущим президентом.

Напомним:

  • Граждане США Игорь Фруман и Лев Парнас, которые являются клиентами адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джулиани написали заявлениев правоохранительные органы Украины на Игоря Коломойского после его интервью, в котором олигарх назвал их "аферистами" и пообещал "вывести на свет божий".
  • 17 мая в интервью программе Радио Свобода "Схемы" Коломойский назвал аферистами двух американцев - Льва Парнаса и Игоря Фрумана, которые "собирают с людей деньги", прикрываясь связями с Джулиани.
  • 16 мая в Украину из Израиля прилетел олигарх Игорь Коломойский. Он не был в Украине с июня 2017 года и заявил, что приехал прожить в Украине ближайшие пять лет..
  • В интервью программе "Схемы" Коломойский заявил, что ФБР, возможно, и ведет расследование в отношении него, но оно ничем не закончится, потому что он "ничего противозаконного на территории США, ЕС или Украины не совершал".
  • Ранее издание The Daily Beast со ссылкой на 3 источники сообщило, что ФБР ведет расследование против олигарха Игоря Коломойского.
  • Издание также отмечает, что Игоря Коломойского "обвиняли в заказных убийствах" (в 2015 году), а теперь считают покровителем тогда еще кандидата в президенты Владимира Зеленского.
  • Федеральное бюро расследований страны "не подтверждает и не отрицает существование какого-либо расследования" против олигарха Игоря Коломойского относительно возможных финансовых преступлений, включая отмывание средств.
  • 10 мая персональный адвокат американского лидера Рудольф Джулиани заявил, что планирует ехать в Украину, чтобы уговорить новоизбранного президента страны Владимира Зеленского не прекращать расследование дел, в которых заинтересован Дональд Трамп. Он также собирался рассказать Зеленскому, что знает о людях из его окружения.
  • Позже Джулиани отменил визит, заявив, что он бы оказался в "среде людей, которые являются врагами президента, а в некоторых случаях и врагами Соединенных Штатов".
  • Среди таких людей он назвал нардепа Сергея Лещенко. 
  • Сам Лещенко заявил, что генпрокурор Украины Юрий Луценко дезинформировал Джулиани, чтобы остаться на своей должности.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТрампЛуценкоЗеленскийКоломойский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Все новости...
Трамп
Украине, возможно, придется отдать часть территории, чтобы остановить войну – Трамп
Трамп рассказал, как его разговор с Путиным якобы отсрочил вторжение РФ в Украину
Трамп не признал вины по делу о секретных документах, суд не ограничил его в передвижении
Последние новости
14:14
обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету
14:10
В 2023 году США не оправдали негативных экономических прогнозов
14:01
Как говорить о войне в школе: МОН выпустило пособие для учителей
13:37
В Грузии выписали штраф и возбудили дело за сожжение флага ЕС
13:20
фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре
13:15
Количество мошенничества на соцсетях значительно уменьшилось за последние 10 дней
13:03
В УГКЦ не будут благословлять однополые пары - глава церкви
12:52
ОВА: россияне массированно атаковали ракетами Кировоградщину, работала ПВО
12:43
Посол похвалил правительство Шольца за помощь Украине
12:29
Зеленский ввел санкции против более 50 человек и 140 компаний
Все новости...
Реклама: