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Скандальный суд восстановил Шевчука на должности главы Конституционного суда

Пятница, 11 октября 2019, 15:23
Скандальный суд восстановил Шевчука на должности главы Конституционного суда

В пятницу, 11 октября, Окружной административный суд Киева восстановил в должности бывшего председателя Конституционного суда Станислава Шевчука.

Источники: Facebook-страница советника Шевчука Дениса Невядомского и собеседник УП в ОАСК

Дословно: "Суд удовлетворил иск Станислава Шевчука к "КСУ" в полном объёме и допустил немедленное исполнение решения в части восстановления Станислава Шевчука на должности судьи и председателя Конституционного суда Украины".

Детали: Источники УП в Окружном суде информацию о соответствующем решении подтвердили, однако официального комментария суда о восстановлении Шевчука нет.

На заседании суда было объявлено вступительную и резолютивную часть решения. Полный текст решения могут отложить на срок не более 5 дней со дня объявления вступительной и резолютивной частей.

В копии решения, которую опубликовал Невядомского, отмечается, что решение суда в части восстановления Шевчука на должности должно быть выполнено немедленно. Решение о восстановлении Шевчука принимал судья Андрей Федорчук.

Что было раньше: 17 сентября новым председателем Конституционного суда стал заместитель Александр Тупицкий.

 
фото: Fb Невядомского
 
Денис Невядомский и адвокат Андрей Федур
фото: Fb Невядомского

Предыстория:

  • 14 мая судьи Конституционного суда проголосовали за освобождение главы Станислава Шевчука.
  • Поводом стало решение комиссии по этике о якобы дисциплинарных нарушениях в его действиях.
  • 17 сентября новым председателем Конституционного суда стал заместитель Александр Тупицкий.
  • Сам Шевчук сказал, что считает свою отставку преступлением, "антиконституционным переворотом", за которым стоит президент Петр Порошенко.

Знать больше: Мое увольнение напоминает рейдерский захват в начале 90-х - Станислав Шевчук

Украинская правда
Темы: ОАСКсудКонституция
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