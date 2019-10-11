Скандальный суд восстановил Шевчука на должности главы Конституционного суда
В пятницу, 11 октября, Окружной административный суд Киева восстановил в должности бывшего председателя Конституционного суда Станислава Шевчука.
Источники: Facebook-страница советника Шевчука Дениса Невядомского и собеседник УП в ОАСК
Дословно: "Суд удовлетворил иск Станислава Шевчука к "КСУ" в полном объёме и допустил немедленное исполнение решения в части восстановления Станислава Шевчука на должности судьи и председателя Конституционного суда Украины".
Детали: Источники УП в Окружном суде информацию о соответствующем решении подтвердили, однако официального комментария суда о восстановлении Шевчука нет.
На заседании суда было объявлено вступительную и резолютивную часть решения. Полный текст решения могут отложить на срок не более 5 дней со дня объявления вступительной и резолютивной частей.
В копии решения, которую опубликовал Невядомского, отмечается, что решение суда в части восстановления Шевчука на должности должно быть выполнено немедленно. Решение о восстановлении Шевчука принимал судья Андрей Федорчук.
Что было раньше: 17 сентября новым председателем Конституционного суда стал заместитель Александр Тупицкий.
Предыстория:
- 14 мая судьи Конституционного суда проголосовали за освобождение главы Станислава Шевчука.
- Поводом стало решение комиссии по этике о якобы дисциплинарных нарушениях в его действиях.
- 17 сентября новым председателем Конституционного суда стал заместитель Александр Тупицкий.
- Сам Шевчук сказал, что считает свою отставку преступлением, "антиконституционным переворотом", за которым стоит президент Петр Порошенко.
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