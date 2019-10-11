Скандальный суд восстановил Шевчука на должности главы Конституционного Суда
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Пятница, 11 октября 2019, 15:23
Окружной административный суд Киева восстановил в должности бывшего председателя Конституционного суда Станислава Шевчука.
Источники: Facebook-страница советник Денис Невядомский и собеседник УП в ОАСК
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Предыстория:
- 14 мая судьи Конституционного суда проголосовали за освобождение главы Станислава Шевчука.
- Поводом стало решение комиссии по этике о якобы дисциплинарных нарушениях в его действиях.
- Вместо Шевчука суд возглавила Наталья Шаптала, которую в 2014 году Верховная Рада предлагала уволить из-за нарушений во время президентства Януковича.
- Сам Шевчук сказал, что считает свою отставку преступлением, "антиконституционным переворотом", за которым стоит президент Петр Порошенко.
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