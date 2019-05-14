Глава КС назвал свое увольнение переворотом Порошенко и зовет защищать Зеленского

Уволенный с должности главы Конституционного Суда Станислав Шевчук считает свою отставку преступлением и обещает обратиться к правоохранителям.

Об этом он написал в Facebook.

"Сегодня состоялся антиконституционный переворот в Конституционном Суде Украины и захват государственной власти со стороны лиц, занимавших должности судей Конституционного Суда Украины", – отметил Шевчук.

Судья считает, что его коллеги "совершили тяжкое уголовное преступление, связанное с свержением конституционного строя".

При этом, по мнению Шевчука, "переворот произошел в спешке, с грубыми и вопиющими нарушениями".

"Безусловно, что за этим преступлением стоит главный выгодоприобретатель Порошенко, который прикладывает все усилия для удержания власти путем сохранения контроля над главными государственными институтами", – написал экс-глава КС.

Шевчук добавил, что "не собирается сдаваться" и обратится в суд и к правоохранительным органам.

"Призываю всех ответственных и неравнодушных граждан Украины объединиться для защиты нашего выбора, новоизбранного президента и Конституции", – подытожил увольнения судей.

Напомним: