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Глава КС назвал свое увольнение переворотом Порошенко и зовет защищать Зеленского

Вторник, 14 мая 2019, 21:08
Глава КС назвал свое увольнение переворотом Порошенко и зовет защищать Зеленского
Укринформ

Уволенный с должности главы Конституционного Суда Станислав Шевчук считает свою отставку преступлением и обещает обратиться к правоохранителям.

Об этом он написал в Facebook.

"Сегодня состоялся антиконституционный переворот в Конституционном Суде Украины и захват государственной власти со стороны лиц, занимавших должности судей Конституционного Суда Украины", – отметил Шевчук.

Судья считает, что его коллеги "совершили тяжкое уголовное преступление, связанное с свержением конституционного строя".

При этом, по мнению Шевчука, "переворот произошел в спешке, с грубыми и вопиющими нарушениями".

"Безусловно, что за этим преступлением стоит главный выгодоприобретатель Порошенко, который прикладывает все усилия для удержания власти путем сохранения контроля над главными государственными институтами", – написал экс-глава КС.

Шевчук добавил, что "не собирается сдаваться" и обратится в суд и к правоохранительным органам.

"Призываю всех ответственных и неравнодушных граждан Украины объединиться для защиты нашего выбора, новоизбранного президента и Конституции", – подытожил увольнения судей.

Напомним:

  • 14 мая судьи Конституционного суда проголосовали за увольнение Станислава Шевчука с должности судьи.
  • Перед этим коллеги выразили недоверие Шевчуку, пытаясь заставить его самостоятельно уйти с должности.
  • Вместо Шевчука суд возглавила Наталья Шаптала, которую в 2014 году Верховная Рада предлагала уволить из-за нарушений во время президентства Януковича.
  • В марте 2019 года трое судей Конституционного суда Украины – Николай Мельник, Сергей Сас и Игорь Слиденко – обратились к своим коллегам с письмом, в котором выступили за отставку главы КСУ Станислава Шевчука.
  • Сам Шевчук назвал "нормальным рабочим процессом" письма судей КС с критикой в ​​его адрес.
  • После победы на выборах президента Владимира Зеленского появились слухи о возможном срыве его инаугурации из-за досрочного увольнения Шевчука с должности главы КСУ.
  • Но 24 апреля судья Конституционного суда Украины заверили, что со стороны КСУ не будет никаких препятствий инаугурации, мол, приведение президента к присяге действительно проводит глава КС, но в законе не указан конкретный человек, а только определено должностное лицо, которое должно выполнить эту процедуру.
  • По данным СМИ, часть судей Конституционного суда требовала увольнения Шевчука из-за возможного влияния на действия главы суда его родного брата, который поддерживает Зеленского.

Украинская правда
Темы: КС
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