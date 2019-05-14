Глава КС назвал свое увольнение переворотом Порошенко и зовет защищать Зеленского
Уволенный с должности главы Конституционного Суда Станислав Шевчук считает свою отставку преступлением и обещает обратиться к правоохранителям.
Об этом он написал в Facebook.
"Сегодня состоялся антиконституционный переворот в Конституционном Суде Украины и захват государственной власти со стороны лиц, занимавших должности судей Конституционного Суда Украины", – отметил Шевчук.
Судья считает, что его коллеги "совершили тяжкое уголовное преступление, связанное с свержением конституционного строя".
При этом, по мнению Шевчука, "переворот произошел в спешке, с грубыми и вопиющими нарушениями".
"Безусловно, что за этим преступлением стоит главный выгодоприобретатель Порошенко, который прикладывает все усилия для удержания власти путем сохранения контроля над главными государственными институтами", – написал экс-глава КС.
Шевчук добавил, что "не собирается сдаваться" и обратится в суд и к правоохранительным органам.
"Призываю всех ответственных и неравнодушных граждан Украины объединиться для защиты нашего выбора, новоизбранного президента и Конституции", – подытожил увольнения судей.
Напомним:
- 14 мая судьи Конституционного суда проголосовали за увольнение Станислава Шевчука с должности судьи.
- Перед этим коллеги выразили недоверие Шевчуку, пытаясь заставить его самостоятельно уйти с должности.
- Вместо Шевчука суд возглавила Наталья Шаптала, которую в 2014 году Верховная Рада предлагала уволить из-за нарушений во время президентства Януковича.
- В марте 2019 года трое судей Конституционного суда Украины – Николай Мельник, Сергей Сас и Игорь Слиденко – обратились к своим коллегам с письмом, в котором выступили за отставку главы КСУ Станислава Шевчука.
- Сам Шевчук назвал "нормальным рабочим процессом" письма судей КС с критикой в его адрес.
- После победы на выборах президента Владимира Зеленского появились слухи о возможном срыве его инаугурации из-за досрочного увольнения Шевчука с должности главы КСУ.
- Но 24 апреля судья Конституционного суда Украины заверили, что со стороны КСУ не будет никаких препятствий инаугурации, мол, приведение президента к присяге действительно проводит глава КС, но в законе не указан конкретный человек, а только определено должностное лицо, которое должно выполнить эту процедуру.
- По данным СМИ, часть судей Конституционного суда требовала увольнения Шевчука из-за возможного влияния на действия главы суда его родного брата, который поддерживает Зеленского.