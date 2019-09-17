Конституционный суд избрал нового председателя
Новым председателем Конституционного суда стал заместитель Александр Тупицкий.
Источник: пресс-служба Конституционного суда
Детали: Председателя КС и его зама выбирали на специальном пленарном заседании путем тайного голосования.
Зампредом Конституционного суда стал Сергей Головатый. Судьей КС он избран в феврале 2018 года по квоте президента Петра Порошенко.
Согласно закону "О Конституционном суде Украины" судьи избраны на три года.
Для справки: В 2011 году экс-глава Куйбышевского райсуда Донецка Александр Тупицкий был назначен на должность председателя Львовского апелляционного хозсуда.
В 2012 году Тупицкий получил должность председателя Днепропетровского апелляционного хозяйственного суда.
Известен тем, что будучи, во времена губернаторства Виктора Януковича, судьей Куйбышевского райсуда Донецка, вел дело адвоката Сергея Салова.
В день выборов 31 октября 1999 года адвоката Салова задержали правоохранители и нашли в его сумке пять фальшивых экземпляров газеты "Голос Украины", в которой утверждалось, что, якобы, Кучма умер, а страной правит его двойник.
Салова обвинили в клевете. Салов утверждал, что достал газеты из своего почтового ящика.
Судья Куйбышевского райсуда Донецка Тупицкий отправил дело на доследование, что не понравилось Кучме.
Один из эпизодов пленок Мельниченко рассказывает о том, как президент Украины требовал от тогдашнего губернатора Донецкой области Януковича сурового наказания для Сергея Салова и судьи, который вел его дело.
Судьей Конституционного суда Тупицкий стал 14 мая 2013 года.
Его назначил на то время президент Виктор Янукович.
15 марта 2018 года стал зампредом КС.
Предыстория:
- 14 мая судьи Конституционного суда проголосовали за освобождение главы Станислава Шевчука.
- Поводом стало решение комиссии по этике о якобы дисциплинарных нарушениях в его действиях.
- Вместо Шевчука суд возглавила Наталья Шаптала, которую в 2014 году Верховная Рада предлагала уволить из-за нарушений во время президентства Януковича.
- Сам Шевчук сказал, что считает свою отставку преступлением, "антиконституционным переворотом", за которым стоит президент Петр Порошенко.
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