Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Конституционный суд избрал нового председателя

Вторник, 17 сентября 2019, 19:52
Конституционный суд избрал нового председателя

Новым председателем Конституционного суда стал заместитель Александр Тупицкий.

Источник: пресс-служба Конституционного суда

Детали: Председателя КС и его зама выбирали на специальном пленарном заседании путем тайного голосования.

Зампредом Конституционного суда стал Сергей Головатый. Судьей КС он избран в феврале 2018 года по квоте президента Петра Порошенко.

Согласно закону "О Конституционном суде Украины" судьи избраны на три года.

Для справки: В 2011 году экс-глава Куйбышевского райсуда Донецка Александр Тупицкий был назначен на должность председателя Львовского апелляционного хозсуда.

В 2012 году Тупицкий получил должность председателя Днепропетровского апелляционного хозяйственного суда.

Известен тем, что будучи, во времена губернаторства Виктора Януковича, судьей Куйбышевского райсуда Донецка, вел дело адвоката Сергея Салова.

В день выборов 31 октября 1999 года адвоката Салова задержали правоохранители и нашли в его сумке пять фальшивых экземпляров газеты "Голос Украины", в которой утверждалось, что, якобы, Кучма умер, а страной правит его двойник.

Салова обвинили в клевете. Салов утверждал, что достал газеты из своего почтового ящика.

Судья Куйбышевского райсуда Донецка Тупицкий отправил дело на доследование, что не понравилось Кучме.

Один из эпизодов пленок Мельниченко рассказывает о том, как президент Украины требовал от тогдашнего губернатора Донецкой области Януковича сурового наказания для Сергея Салова и судьи, который вел его дело.

Судьей Конституционного суда Тупицкий стал 14 мая 2013 года.

Его назначил на то время президент Виктор Янукович.

15 марта 2018 года стал зампредом КС.

 
Александр Тупицкий
 
Сергей Головатый

Предыстория:

  • 14 мая судьи Конституционного суда проголосовали за освобождение главы Станислава Шевчука.
  • Поводом стало решение комиссии по этике о якобы дисциплинарных нарушениях в его действиях.
  • Вместо Шевчука суд возглавила Наталья Шаптала, которую в 2014 году Верховная Рада предлагала уволить из-за нарушений во время президентства Януковича.
  • Сам Шевчук сказал, что считает свою отставку преступлением, "антиконституционным переворотом", за которым стоит президент Петр Порошенко.

Знать больше: Мое увольнение напоминает рейдерский захват в начале 90-х - Станислав Шевчук

"Украинская правда" в Threads

Темы: КС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Все новости...
КС
"Венецианка" оценила законопроект о реформе отбора судей КСУ
Оксюморон конфликта интересов в Конституционном Суде
КС начал рассматривать дело о толковании статьи о едином гражданстве
Последние новости
12:20
У Орбана обвинили правительство Туска в связях с "империей Сороса"
12:11
В Tesla рассматривают Cybertruck как массовый автомобиль
11:57
Удар РФ по кафе в Краматорске: СБУ назвала мотивы корректировщика
11:44
Был классиком украинского перевода: умер переводчик "Хоббита" и "Улисса" Александр Мокровольский
11:40
Российский "КамАЗ" импортирует детали из Австрии - Trap Aggressor
11:24
Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии
11:16
МВФ не понравилось, как Молдова заменила главу Нацбанка на румынского сенатора
11:02
Китай простимулирует экономику на 140 миллиардов долларов
10:51
фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС
10:50
Когда колядовать, засевать и щедровать по новому календарю: даты
Все новости...
Реклама: