Конституционный суд избрал нового председателя

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Вторник, 17 сентября 2019, 19:52

Новым председателем Конституционного суда стал заместитель Александр Тупицкий.

Источник: пресс-служба Конституционного суда

Для справки: В 2011 году экс-глава Куйбышевского райсуда Донецка Александр Тупицкий был назначен на должность председателя Львовского апелляционного хозсуда.

В 2012 году Тупицкий получил должность председателя Днепропетровского апелляционного хозяйственного суда.

Известен тем, что будучи, во времена губернаторства Виктора Януковича, судьей Куйбышевского райсуда Донецка, вел дело адвоката Сергея Салова.

В день выборов 31 октября 1999 года адвоката Салова задержали правоохранители и нашли в его сумке пять фальшивых экземпляров газеты "Голос Украины", в которой утверждалось, что, якобы, Кучма умер, а страной правит его двойник.

Салова обвинили в клевете. Салов утверждал, что достал газеты из своего почтового ящика.

Судья Куйбышевского райсуда Донецка Тупицкий отправил дело на доследование, что не понравилось Кучме.

Один из эпизодов пленок Мельниченко рассказывает о том, как президент Украины требовал от тогдашнего губернатора Донецкой области Януковича сурового наказания для Сергея Салова и судьи, который вел его дело.

Судьей Конституционного суда Тупицкий стал 14 мая 2013 года.

Его назначил на то время президент Виктор Янукович.

15 марта 2018 года стал зампредом КС.

 

Предыстория:

  • 14 мая судьи Конституционного суда проголосовали за освобождение главы Станислава Шевчука.
  • Поводом стало решение комиссии по этике о якобы дисциплинарных нарушениях в его действиях.
  • Вместо Шевчука суд возглавила Наталья Шаптала, которую в 2014 году Верховная Рада предлагала уволить из-за нарушений во время президентства Януковича.
  • Сам Шевчук сказал, что считает свою отставку преступлением, "антиконституционным переворотом", за которым стоит президент Петр Порошенко.

Знать больше: Мое увольнение напоминает рейдерский захват в начале 90-х - Станислав Шевчук

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Темы: КС


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