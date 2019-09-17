Конституционный суд избрал нового председателя

Новым председателем Конституционного суда стал заместитель Александр Тупицкий.

Источник: пресс-служба Конституционного суда

Детали: Председателя КС и его зама выбирали на специальном пленарном заседании путем тайного голосования.

Зампредом Конституционного суда стал Сергей Головатый. Судьей КС он избран в феврале 2018 года по квоте президента Петра Порошенко.

Согласно закону "О Конституционном суде Украины" судьи избраны на три года.

Для справки: В 2011 году экс-глава Куйбышевского райсуда Донецка Александр Тупицкий был назначен на должность председателя Львовского апелляционного хозсуда.

В 2012 году Тупицкий получил должность председателя Днепропетровского апелляционного хозяйственного суда.

Известен тем, что будучи, во времена губернаторства Виктора Януковича, судьей Куйбышевского райсуда Донецка, вел дело адвоката Сергея Салова.

В день выборов 31 октября 1999 года адвоката Салова задержали правоохранители и нашли в его сумке пять фальшивых экземпляров газеты "Голос Украины", в которой утверждалось, что, якобы, Кучма умер, а страной правит его двойник.

Салова обвинили в клевете. Салов утверждал, что достал газеты из своего почтового ящика.

Судья Куйбышевского райсуда Донецка Тупицкий отправил дело на доследование, что не понравилось Кучме.

Один из эпизодов пленок Мельниченко рассказывает о том, как президент Украины требовал от тогдашнего губернатора Донецкой области Януковича сурового наказания для Сергея Салова и судьи, который вел его дело.

Судьей Конституционного суда Тупицкий стал 14 мая 2013 года.

Его назначил на то время президент Виктор Янукович.

15 марта 2018 года стал зампредом КС.

Александр Тупицкий

Сергей Головатый

Предыстория:

14 мая судьи Конституционного суда проголосовали за освобождение главы Станислава Шевчука.

Поводом стало решение комиссии по этике о якобы дисциплинарных нарушениях в его действиях.

Вместо Шевчука суд возглавила Наталья Шаптала, которую в 2014 году Верховная Рада предлагала уволить из-за нарушений во время президентства Януковича.

Сам Шевчук сказал, что считает свою отставку преступлением, "антиконституционным переворотом", за которым стоит президент Петр Порошенко.

Знать больше: Мое увольнение напоминает рейдерский захват в начале 90-х - Станислав Шевчук