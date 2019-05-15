КС назвал причины увольнения Шевчука

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Среда, 15 мая 2019, 17:58

Конституционный суд назвал четыре эпизода нарушений экс-главы КСУ Станислава Шевчука, которого 14 мая уволили с должности. 

Об этом сообщили источники в Конституционном суде Украины, пишет DT.UA.

Отмечается, что судью уволили на основании ст. 21 закона "О Конституционном суде Украины" и § 13 регламента Конституционного суда Украины.

В частности, в июле 2018 года Шевчук издал ряд распоряжений о введении должностей внештатных советников главы КСУ на общественных началах и назначил на них конкретных лиц, что, по заключению комиссии, "привело к незаконному созданию параллельной организационной системы обеспечения деятельности председателя КСУ".

Сообщается, что советники имели доступ к документам, которые содержат информацию с ограниченным доступом, а на их деятельность тратились средства из сметы КС.

Второй эпизод касался интервью Шевчука интернет-изданию "Страна.ua" от 25 марта 2019 года, где Шевчук заявил, что руководитель КС принимает присягу новоизбранного президента в случае отсутствия обстоятельств, препятствующих этому.

"Это заявление судьи Шевчука не имеет конституционно-правовых оснований, не соответствует статусу судьи и председателя Конституционного суда и по своему содержанию и направленности является политической", - считают в комиссии.

Также в июне 2018 года Шевчук проигнорировал право судей КСУ на опубликование особого мнения относительно акта суда и способствовал его внеочередной публикации до истечения срока.

Сообщается, что он лично обратился с письмом к главному редактору газеты "Голос Украины" относительно опубликования заключения КС ранее предусмотренного срока, вследствие чего судьи не смогли воспользоваться правом на опубликование в официальном печатном издании особого мнения любого судьи КСУ вместе с актом суда.

Четвертый эпизод касается злоупотребления Шевчуком служебным положением.

Судья якобы в течение длительного времени блокировал рассмотрение в КСУ представление депутатов о признании неконституционным обращения ВР в СНБО о введении санкций в отношении телеканалов NewsOne и "112 Украина".

В то же время в комментарии УП Шевчук заявил, что эта информация неправдивая.

"Это ложь. Лишь однажды позвонил из Мадрида с просьбой к коллегам перенести рассмотрение постановления. Ибо 5 коллег были в заграничной командировке, это наша обычная практика. В тот день еще 2 дела перенесли по этим мотивам".

В заключение комиссии говорится, что "допущенные Шевчуком нарушения указывают на совершение им существенного дисциплинарного проступка, грубое и систематическое пренебрежение своих обязанностей, несовместимое со статусом судьи Конституционного суда Украины".

Позже суд на собственном сайте обнародовал заключение комиссии. В документе говорится о тех же 4 пунктах.

Напомним:

  • Перед этим судьи Конституционного суда выразили недоверие Шевчуку, пытаясь заставить его самостоятельно уйти с должности.
  • Сам Шевчук назвал свое увольнение "преступлением" и обещал обратиться к правоохранителям.
  • В марте 2019 года трое судей Конституционного суда Украины – Николай Мельник, Сергей Сас и Игорь Слиденко – обратились к своим коллегам с письмом, в котором выступили за отставку главы КСУ Станислава Шевчука.
  • Шевчук назвал "нормальным рабочим процессом" письма судей КС с критикой в ​​его адрес.
  • После победы на выборах президента Владимира Зеленского появились слухи о возможном срыве его инаугурации из-за досрочного увольнения Шевчука с должности главы КСУ.
  • Но 24 апреля судья Конституционного суда Украины заверили, что со стороны КСУ не будет никаких препятствий инаугурации, мол, приведение президента к присяге действительно проводит глава КС, но в законе не указан конкретный человек, а только определено должностное лицо, которое должно выполнить эту процедуру.
  • По данным СМИ, часть судей Конституционного суда требовала увольнения Шевчука из-за возможного влияния на действия главы суда его родного брата, который поддерживает Зеленского.

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Темы: Конституция суд увольнение скандал


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