Администратора "Токио Стар", где в пожаре погибли 9 человек, освободили из-под стражи

Администратор гостиницы "Токио Стар", где в ночь на 17 августа из-за пожара погибли девять человек и 10 были госпитализированы, освобождена из-под стражи, меру пресечения изменили на домашний арест.

Источник: пресс-служба Киевского районного суда г.Одесса

Детали: Ходатайство об изменении меры пресечения поступило в Киевский районный суд Одессы от следователя, которое было согласовано с прокурором.

Дословно: "Рассмотрев ходатайство правоохранителей, следственный судья удовлетворил его. Подозреваемой изменена мера пресечения с содержания под стражей на домашний арест (с 22:00 до 6:00). Женщину освободили из-под стражи в зале суда", - сообщили в суде.

На подозреваемого возложены обязанности являться по первому требованию к следователю, прокурору и суду; находиться по месту жительства в период с 22:00 до 6:00; сдать на хранение паспорт для выезда за границу и воздержаться от общения с подозреваемыми, свидетелями и потерпевшими в уголовном производстве.

Напомним,