Супрун обвинила правительство Гончарука в срыве медреформы

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Суббота, 12 октября 2019, 23:29

Кабинет министров Украины на закрытом заседании уволил госсекретаря МОЗ Артема Янчука и назначил на его место Инну Солодку. 

Источник: гендиректор Директората стратегического планирования и евроинтеграции МОЗ Украины Ирина Литовченко, которая выполняет обязанности Янчука на время его отпуска по уходу за ребенком, экс-глава МОЗ Ульяна Супрун, комментарий премьер-министра Алексея Гончарука

Дословно: "Только что КМУ принял очень неоднозначное решение и назначил Инну Солодку временно исполняющим обязанности госсекретаря МОЗ. Подтверждение этому получила из трех разных источников. Для этого они уволили Артема Янчука, который на тот момент находился в отпуске по уходу за ребенком. Решение о законности этого вопроса - за судами", - заявила Литовченко.

Детали: Как сообщила Ульяна Супрун, вопрос об отставке Янчука на заседании правительства был внесен с голоса главой Минздрава Зоряной Скалецкой. 

Ранее Солодка возглавляла юридический департамент Госслужбы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра и работала в юридической службе Минздрава времен Раисы Богатыревой, после чего работала в Минагрополитики в должности директора департамента правовой работы.

В обращении к главе правительства Алексею Гончарукe Супрун заявила, что таким образом "легитимизирован рейдерский захват МОЗ Украины", и такие действия "абсолютно расходятся с декларациями".

В свою очередь Гончарук заявил, что юридическую оценку принятого решения он "оставит юристам", а для нормальной работы министерства "министру должно быть комфортно работать с  и.о. госсекретаря".

"Глава Минздрава должна иметь возможность сформировать себе команду. И я буду ее в этом поддерживать, хотя не всегда разделяю ее выбор ... По поводу поведения отдельных новых людей, которые пришли в Минздрав - я изучаю ситуацию. Вскоре дам этим событиям соответствующую оценку", - добавил Гончарук.

Детали: Гончарук также заявил, что Инна Солодка назначена временно.

Дословно: "На следующей неделе мы объявим честный конкурс на должность госсекретаря МОЗ. Надеюсь, им станет человек, который сможет посмотреть на ситуацию не предвзято и снять существующий публичный конфликт", - добавил Гончарук.

Детали: Также премьер заявил, что "лично поддерживает и будет поддерживать много инициатив, начатых командой Супрун".

"Однако, это не значит, что новая команда должна воздержаться от анализа их результатов и внесения корректив с целью повышения эффективности системы", - заявил Гончарук.

Украинская правда

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Темы: Минздрав Гончарук Супрун здоровье


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