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Касько: За 3,5 года Киев не получил ни копейки из-за рубежа в делах "Семьи" Януковича

Среда, 16 октября 2019, 13:12

Первый замгенпрокурора Виталий Касько говорит, что за 3,5 года украинское следствие не предоставило убедительных доказательств по уголовным производствам в отношении окружения экс-президента Виктора Януковича для возвращения замороженных активов из-за рубежа.

Источник: интервью Касько "Укринформу"

Прямая речь: "Нужны доказательства по уголовным делам в Украине, чтобы требовать или просить возвращения чего-либо из-за рубежа. Мы говорили об этом пять лет назад, когда Главное следственное управление расследовало все эти уголовные производства. Сейчас мы видим, что доказательства не предоставлены. За 3,5 года ни копейки из-за рубежа страна в делах по окружению Януковича, и вообще по коррупционным преступлениям, не получила".

Детали: Касько объясняет это тем, что подозреваемые бывшие топ-чиновники не были осуждены в Украине, не было доказано, что арестованные в иностранных юрисдикциях средства происходят от конкретного преступления, за которое они были бы осуждены в Украине.

В то же время замгенпрокурора утверждает: как только украинское следствие эти доказательства предоставит, украинские суды в это поверят и вынесут обвинительные приговоры, они будут направлены за границу и эти деньги начнут поступать в Украину.

Прямая речь: "Пока ни копейки из-за рубежа по делам этой категории в Украине не последовало. Но надо набраться терпения. Есть несколько уголовных производств, в которых мы видим перспективы. Не буду называть сроки, рисовать красивые миллиардные цифры, как делали это некоторые люди. Давайте дождемся решений. Тогда гораздо проще будет их комментировать и оценивать".

Что предшествовало: Накануне визита президента Владимира Зеленского в Латвию ГПУ решила заявить, что в этой стране еще в 2015 году суд конфисковал более 30 млн долларов США, которые связывают с бывшими украинскими чиновниками. Кому именно принадлежат эти деньги, в пресс-службе ГПУ "Украинской правде" не смогли уточнить.

Напомним:

  • В сентябре 2017 года ГПУ сообщила об аресте в Швейцарии полтонны золота, украденного и вывезенного из Украины окружением экс-президента Виктора Януковича.
  • В ноябре 2017 года генпрокурор Юрий Луценко жаловался, что ГПУ не может восстановить контакт с швейцарскими коллегами, чтобы вернуть эти средства.

Темы: ГенпрокуратураЯнукович
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