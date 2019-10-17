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Вакарчук: Готовимся, что местные выборы могут быть в любое время

Четверг, 17 октября 2019, 10:16

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявляет, что его политсила готовится к местным выборам, которые могут произойти в любое время.

Источник: интервью Вакарчука УП.

Прямая речь: "Мы готовимся к тому, что выборы могут быть в любое время. Сейчас самая большая наша задача – это местные ячейки. В половине областей мы эту задачу уже выполнили, в других мы еще работаем над этим".

"Это ответственное дело, потому что для нас кадровый вопрос является стратегическим. Мы бы не хотели сейчас быстренько разворачиваться, чтобы потом так же хаотично, оправдываясь, сворачиваться в связи с тем, что те или иные люди бросают тень на партию".

Детали: По словам Вакарчука, в "Голосе" против лидерского типа партии – хотят, чтобы это была "не высокая башня, а широкая площадь, чтобы это была сеть горизонтальных связей между людьми, объединенных ценностями и инициативами".

Сейчас поиском и отбором кандидатов на тех или иных глав областных ячеек занимается политсовет. В частности, в политсовет входит Сергей Притула. Предполагается, что далее областные ячейки и председатели будут иметь право сами формировать свои команды.

А центральный офис "Голоса" в Киеве фактически будет "пропускать через определенный фильтр людей", которые будут представлять партию на тех или иных выборах.

Сейчас заседания политсовета проходят еженедельно, на них обсуждают различные политические и региональные вопросы, запуск просветительских проектов и тому подобное.

Читайте также: "Замена мэров и "формула Штайнмайера". Как Зеленский готовит местные выборы".

Предыстория: 

  • 11 октября Центральная избирательная комиссия назначила на 22 декабря первые местные выборы в 86 объединенных территориальных общинах.
  • В сентябре в "Слуге народа" допускали возможность проведения досрочных местных выборов в "проблемных" городах.
  • Очередные местные выборы по всей территории Украины должны состояться в октябре 2020 года, однако власти рассматривают возможность провести их раньше, например, весной или летом.

Украинская правда
Темы: Вакарчукместная властьвиборы
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