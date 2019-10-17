Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Вакарчук: Все законы "Слуги народа" проверяем на "фактор Януковича"

Четверг, 17 октября 2019, 10:57

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявляет, что его фракция в Верховной Раде перед голосованием все законопроекты "Слуги народа" проверяет на так называемый "фактор Януковича".

Источник: интервью Вакарчука УП.

Прямая речь: "В нашей команде мы проверяем законы на "фактор Януковича" (не направлены ли они на концентрацию власти в одних руках, – ред.)"

"Вот вносится "Слугой народа" очередной законопроект. Особенно по изменению правил, Конституции. И когда мы его рассматриваем, мы смотрим: если бы президентом был Янукович, мы бы голосовали за этот закон или нет?"

"Вот если ты понимаешь, что при президенте Януковиче мы бы за такое не голосовали, мы за него не голосуем и при президенте Зеленском. Потому что для нас нет разницы – президент Янукович, президент Зеленский, президент Ющенко, президент Порошенко, президент Джефферсон или Авраам Линкольн".

Детали: По словам Вакарчука, для его партии правила и институты превыше всего, а фамилии на втором месте.

На вопрос, нравится ли ему, как президент Владимир Зеленский работает с парламентом, Вакарчук сказал, что ему не нравится несколько вещей.

В частности, то, что новый президент начал с того, чтобы де-юре сцементировать свою власть и усилить свои полномочия.

По мнению Вакарчука, это "очень неэффективная и очень опасная история".

Он считает, что настоящая реформа в стране – это когда ты смог создать такие правила и такие институты сильные, которые бы пережили в хорошем смысле слова любого лидера, каким бы хорошим или плохим он ни был.

Читайте также: Президентско-Богданская республика. Как Зеленский концентрирует власть 

Предыстория: 

  • Специфика работы президента Владимира Зеленского и его команды со своим монобольшинством в Раде получила в народе определение – "зеленый принтер".
  • За первые недели работы нового парламента "Слуга народа" проголосовала ряд законов, спущенных с Банковой, многих из которых депутаты даже не видели.
  • Заседания комитетов проходили в коротких перерывах между работой в зале заседаний ВР.
  • 9 сентября Верховная Рада решила работать в сессионном режиме 2 недели подряд.
  • Позже первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что "турборежим" Рады скоро закончится.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ВакарчукСлуга народазаконодательство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Польские фермеры прекратили блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Все новости...
Вакарчук
"Океан Эльзы" посвятил песню защитникам Мариуполя
«Не быть воином сейчас невозможно»: Вакарчук рассказал Rolling Stone о мужестве украинцев
Святослав Вакарчук: Я перестал записывать обращение к россиянам, это уже не имеет смысла
Последние новости
14:55
Мэр Лондона решил таки передать Украине авто, о которых просил Кличко
14:46
Польские фермеры прекращают блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши
14:30
Во Франции более 700 работников Airbus Atlantic отравились на предрождественском ужине
14:14
обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету
14:10
В 2023 году США не оправдали негативных экономических прогнозов
14:01
Как говорить о войне в школе: МОН выпустило пособие для учителей
13:37
В Грузии выписали штраф и возбудили дело за сожжение флага ЕС
13:20
фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре
13:15
Количество мошенничества на соцсетях значительно уменьшилось за последние 10 дней
13:03
В УГКЦ не будут благословлять однополые пары - глава церкви
Все новости...
Реклама: