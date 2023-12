Британия и ЕС достигли соглашения о Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в четверг, что Великобритания и Европейский Союз договорились о "большом" новом соглашении по Brexit, и призвал законодателей утвердить ее в выходные.

"У нас есть прекрасное новое соглашение", - сказал Джонсон в своем твитте, сообщает "Европейская правда".

"Теперь парламент должен завершить Brexit в субботу, чтобы мы могли перейти к другим приоритетам, таких как стоимость проживания, здравоохранение, насильственная преступность и наша окружающая среда", - добавил Джонсон.

We’ve got a great new deal that takes back control — now Parliament should get Brexit done on Saturday so we can move on to other priorities like the cost of living, the NHS, violent crime and our environment #GetBrexitDone #TakeBackControl