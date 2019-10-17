Британия и ЕС достигли соглашения о Brexit

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Четверг, 17 октября 2019, 13:03

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в четверг, что Великобритания и Европейский Союз договорились о "большом" новом соглашении по Brexit, и призвал законодателей утвердить ее в выходные.

"У нас есть прекрасное новое соглашение", - сказал Джонсон в своем твитте, сообщает "Европейская правда".

"Теперь парламент должен завершить Brexit в субботу, чтобы мы могли перейти к другим приоритетам, таких как стоимость проживания, здравоохранение, насильственная преступность и наша окружающая среда", - добавил Джонсон.

В свою очередь президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил: "Где есть воля, там есть соглашение - у нас есть! Это справедливое и сбалансированное соглашение для ЕС и Великобритании, и это соответствует нашему обязательству найти решение. Я рекомендую Совету ЕС одобрить это соглашение".

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Темы: Британия ЕС Brexit


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