Глава ВС надеется, что Зеленский наложит вето на закон о судебной реформе

Председатель Верховного суда Валентина Данишевская надеется, что президент Владимир Зеленский наложит вето на закон о деятельности органов судейского управления.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: По мнению Данишевской, основная цель президентской инициативы "заменить старых людей на новых". Она выступала с критикой законопроекта и призвала его не принимать. Глава ВС намекает, что реформа может подорвать независимость Верховного суда, потому что именно ВСУ будет принимать окончательное решение по делам "Приватбанка" и выборах на территории ОРДЛО.

Прямая речь Данишевской: "ВСУ является тем органом, который будет принимать окончательное решение не только по делам Коломойского, но и по выборам на неподконтрольных территориях. Поэтому, наверное, независимый ВСУ не очень устраивает действующую власть.

Мы никак не начнем воспитывать независимых судьей. Мы никак не дадим им тех условий, при которых независимый судья в Украине может родиться, а главное - выжить и сохранить свою независимость... Не сегодня, так завтра его начнут увольнять, или по разным анонимным каким-то обращениям травить в дисциплинарных процедурах. И замена одних судей на других к независимости не приводит".

О желании встретиться с Зеленским: "Я приняла много мер для того, чтобы эта встреча состоялась (с Зеленским - ред.). Если она не произошла до принятия закона, то сейчас я уже и не надеюсь. Хотя на ветирование закона все же надежда есть".

Детали: Относительно ВККС, то Данишевская считает, что деятельность комиссии "по разным причинам не устраивает, но очень вредно все время находиться в каком-то процессе и совершенствовать процесс". По ее словам, каждая новая власть - начинает с разрушения: "Все приходят и начинают с разрушения".

Глава ВС считает, что реформа фактически парализует судейскую ветвь власти. Обременит увольнениями и новыми конкурсами на должности. Таким образом, ВККС, ВСУ и ВСП определенное время вообще не будут работать. Она добавила, что судебная система в Украине и так "болеет" из-за недостатка кадров.

Что было раньше: 16 октября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом президентский законопроект № 1008. Закон сокращает состав Верховного суда с 200 до 100 судей, вводит новый порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей, создает при Высшем совете правосудия комиссию добродетели и этики.

15 октября Данишевская с трибуны ВР выступила против принятия законопроекта. По ее словам, 19500 заключенных ожидают судебное решение, 4 млн граждан Украины ежегодно обращаются в суды, 2000 судей не хватает в судебной системе, а перезагрузка Верховного суда повлияет на стабильность судебной системы.

Напомним: