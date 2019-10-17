Гладковский пытался вылететь из Украины и был задержан – источник

5588 просмотров
Четверг, 17 октября 2019, 13:36

Фигурант журналистского расследования о хищении в оборонке бывший первый заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олег Гладковский пытался вылететь из Украины, его не выпустили.

Об этом сообщают источники "Украинской правды"

Собеседники УП сообщают, что Гладковского задержали детективы НАБУ.

В пресс-службе НАБУ "Украинской правде" заявили, что выясняют обстоятельства.

Вопросы УП, отправленные в мессенджер, директор НАБУ Артем Сытник и генеральный прокурор Руслан Рябошапка прочитали, но оставили без ответа.

 

Напомним: После резонансного журналистского расследования НАБУ открыло производство "по факту завладения денежными средствами государственного бюджета Украины и государственных предприятий".

В фабуле речь идет о "физических лицах", которым подконтрольные названные журналистами (и давно уже известные правоохранителям) компании, "с привлечением должностных лиц" СНБО, Минобороны, "Укроборонпрома", государственных оборонных заводов на "Кузни на Рыбацком" завладели бюджетными средствами "ориентировочно в размере 250 млн гривен".

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"



powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Верховная Рада приняла закон об обличителях коррупции
Офис Зеленского перепутал Литву и Латвию, все свалили на smm-ника
"Не будь дураком": Трамп написал письмо президенту Турции
В США задержали еще одного бизнесмена по делу о финансировании Трампа
Все новости
здоровье

8 полезных привычек здорового мужчины

здоровье

14 функций нашего тела, которые мы не можем контролировать

ted

10 удивительных фактов об оргазме, которые вы не знали

Поиск по сайту
Архив
Весь архів