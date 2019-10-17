Фигурант журналистского расследования о хищении в оборонке бывший первый заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олег Гладковский пытался вылететь из Украины, его не выпустили.

Об этом сообщают источники "Украинской правды"

Собеседники УП сообщают, что Гладковского задержали детективы НАБУ по дороге из аэропорта, где его завернули пограничники. По данным одного из источников УП, Гладковский пытался вылететь с семьей.

В пресс-службе НАБУ "Украинской правде" заявили, что выясняют обстоятельства.

Вопросы УП, отправленные в мессенджер, директор НАБУ Артем Сытник и генеральный прокурор Руслан Рябошапка прочитали, но оставили без ответа.

Позже НАБУ официально подтвердило задержание экс-первого заместителя секретаря СНБО по подозрению в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст. 364 УК Украины).

"Следственные действия продолжаются. Сейчас это вся информация, которую мы можем сообщить учитывая сохранение тайны следствия. Детали - со временем", - говорится в сообщении бюро в Facebook.

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Напомним: