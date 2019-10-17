Гладковский пытался вылететь из Украины и был задержан
Фигурант журналистского расследования о хищении в оборонке бывший первый заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олег Гладковский пытался вылететь из Украины, его не выпустили.
Об этом сообщают источники "Украинской правды"
Собеседники УП сообщают, что Гладковского задержали детективы НАБУ по дороге из аэропорта, где его завернули пограничники. По данным одного из источников УП, Гладковский пытался вылететь с семьей.
В пресс-службе НАБУ "Украинской правде" заявили, что выясняют обстоятельства.
Вопросы УП, отправленные в мессенджер, директор НАБУ Артем Сытник и генеральный прокурор Руслан Рябошапка прочитали, но оставили без ответа.
Позже НАБУ официально подтвердило задержание экс-первого заместителя секретаря СНБО по подозрению в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст. 364 УК Украины).
"Следственные действия продолжаются. Сейчас это вся информация, которую мы можем сообщить учитывая сохранение тайны следствия. Детали - со временем", - говорится в сообщении бюро в Facebook.
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Напомним:
- Олег Гладковский – один из главных экс-бизнес-партнеров предыдущего президента Петра Порошенко. Он руководил корпорацией "Богдан", долю в которой имел также и Порошенко. В 2015 году Гладковський занял должность заместителя секретаря СНБО.
- Издание "Bihus.info" в феврале – марте 2019 года опубликовало расследование о том, как люди из окружения Порошенко курируют хищения в оборонной сфере.
- По данным журналистов, поставки контрабандных российских деталей по завышенным ценам организовал 22-летний сын Гладковского Игорь. Его отец якобы как минимум однин раз получал "откат" в 30 тысяч долларов с этой схемы, а все следственные органы, включая НАБУ, "сливали" дела по Гладковскому за взятки.
- После резонансного журналистского расследования НАБУ открыло производство "по факту завладения денежными средствами государственного бюджета Украины и государственных предприятий".
- В фабуле речь идет о "физических лицах", которым подконтрольные названные журналистами (и давно уже известные правоохранителям) компании, "с привлечением должностных лиц" СНБО, Минобороны, "Укроборонпрома", государственных оборонных заводов на "Кузни на Рыбацком" завладели бюджетными средствами "ориентировочно в размере 250 млн гривен".
- 4 марта Порошенко уволил Гладковского из СНБО.
- 7 марта НАБУ провело обыски у экс-первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны и его сына.
- После обнародования журналистского расследования вероятным сообщникам Гладковского, Жукову и Рогозе, объявили подозрения в неуплате наголов.