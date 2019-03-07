Хищение в оборонке: НАБУ обыскало Гладковских и других фигурантов

Национальное антикоррупционное бюро провело обыски у экс-первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского и его сына Игоря.

Об этом во время брифинга в четверг сообщил директор НАБУ Артем Сытник.

"Исходя из того, что мы увидели в тех сюжетах (расследованиях журналистов – УП), мы зарегистрировали два уголовных производства. И сегодня в рамках одного из них был проведен ряд обысков, их около 20, в том числе, по месту жительства Игоря и Олега Гладковских, Виталия Жукова, Андрея Рогозы и других граждан", – сказал Сытник.

Он добавил, что следственные действия продолжаются.

"До этого тех данных, которые содержатся в той же переписке, мы не имели", – уточнил Сытник.

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Напомним: