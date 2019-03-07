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Хищение в оборонке: НАБУ обыскало Гладковских и других фигурантов

Четверг, 7 марта 2019, 12:44
Хищение в оборонке: НАБУ обыскало Гладковских и других фигурантов

Национальное антикоррупционное бюро провело обыски у экс-первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского и его сына Игоря.

Об этом во время брифинга в четверг сообщил директор НАБУ Артем Сытник.

"Исходя из того, что мы увидели в тех сюжетах (расследованиях журналистов – УП), мы зарегистрировали два уголовных производства. И сегодня в рамках одного из них был проведен ряд обысков, их около 20, в том числе, по месту жительства Игоря и Олега Гладковских, Виталия Жукова, Андрея Рогозы и других граждан", – сказал Сытник.

Он добавил, что следственные действия продолжаются.

"До этого тех данных, которые содержатся в той же переписке, мы не имели", – уточнил Сытник.

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Напомним:

  • 25 февраля издание "Bihus.info" обнародовало расследованиео том, как люди из окружения Петра Порошенко курируют хищения в оборонной сфере, в расследовании фигурировал сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский.
  • По данным СМИ, 22-летний Гладковский-младший вместе с партнерами организовал поставки контрабандных российских деталей для военной техники, за которые госпредприятия переплачивали в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство "Укроборонпрома" знало об аферах и давало на них согласие.
  • В "Укроборонпроме" заявили, что считают некорректным оценивать расследования журналистов о коррупционных схемах при участии окружения президента Украины и обвинили СМИ в манипуляции.  Вместе с тем "Укроборонпром" отстранил директоров двух своих предприятий в связи с обнародованным расследованием.
  • В свою очередь в НАБУ заявили, что уже занимались некоторыми фактами коррупции в оборонной сфере, прозвучавшие в расследовании журналистов.
  • 4 марта Порошенко уволил Гладковского из СНБО.
  • 4 марта журналисты обнародовали еще одну серию расследования. В ней утверждалось, что Олег Гладковський лично получил "откат" по хищению в оборонном комплексе в размере 30 000 долларов.
  • НАБУ открыло еще одно дело про "откат".

Соня Лукашова, для УП

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Темы: ГладковскийУкроборонпромНАБУ
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