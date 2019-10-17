Гладковский объявил голодовку

Пресс-служба корпорации "Богдан" заявляет, что ее президент, экс-заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский после задержания детективами НАБУ объявил голодовку.

Источник: сайт корпорации "Богдан"

Детали: Гладковский называет незаконным свое задержание. По его словам, никаких ограничений на выезд за границу никогда не было. Повесток с вызовами на допрос или проведения следственных действий не направлялось. Он утверждает, что все время сотрудничал с детективами НАБУ, давая показания и необходимые пояснения.

Прямая речь: "За последние полгода, как я вернулся в корпорацию "Богдан", я десятки раз вылетал за границу для участия в переговорах с бизнес-партнерами и всегда возвращался в Украину".

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