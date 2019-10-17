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Гладковский объявил голодовку

Четверг, 17 октября 2019, 17:44
Гладковский объявил голодовку

Пресс-служба корпорации "Богдан" заявляет, что ее президент, экс-заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский после задержания детективами НАБУ объявил голодовку.

Источник: сайт корпорации "Богдан"

Детали: Гладковский называет незаконным свое задержание. По его словам, никаких ограничений на выезд за границу никогда не было. Повесток с вызовами на допрос или проведения следственных действий не направлялось. Он утверждает, что все время сотрудничал с детективами НАБУ, давая показания и необходимые пояснения.

В корпорации говорят, что Гладковский считает, что его незаконно преследуют по политическим мотивам, "что не имеет целью ничего другого чем создание картинки для ТВ".

Прямая речь: "За последние полгода, как я вернулся в корпорацию "Богдан", я десятки раз вылетал за границу для участия в переговорах с бизнес-партнерами и всегда возвращался в Украину".

Что произошло ранее: 17 октября НАБУ задержало экс-первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского по подозрению в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст. 364 УК Украины). По данным одного из источников УП, Гладковский пытался вылететь из Украины с семьей.

Пресс-служба корпорации "Богдан" заявила, что Гладковский должен был вылететь на открытие выставки Bus world 2019 в Брюссель, а не пытался покинуть Украину.

Детальнее читайте: "#Свинарчуків_за_ґрати! Самый громкий скандал в оборонке семь месяцев спустя"

Украинская правда

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Темы: Гладковский
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