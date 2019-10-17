У Гладковского говорят, что он планировал лететь на автовыставку

Пресс-служба корпорации "Богдан" заявляет, что ее президент, экс-замсекретаря СНБО Олег Гладковский, которого 17 октября сотрудники НАБУ задержали в аэропорту "Борисполь", должен был вылететь на открытие выставки Bus world 2019 в Брюссель, а не пытался покинуть Украину.

Источник: Интерфакс-Украина.

Дословно пресс-служба "Богдана": "Все это задержание – не более чем инсинуации и попытка создать картинку для телевидения. Гладковский как президент автомобильной корпорации "Богдан" сегодня должен был вылететь на открытие автовыставки в Брюссель, на которую был официально приглашен организаторами".

Детали: Впоследствии на сайте корпорации опубликовали скан-копии приглашений.

В "Богдане" считают, что действия НАБУ не имеют ничего общего с правосудием, а являются "ручным управлением силовыми органами".

В пресс-службе также заявляют, что Гладковский не является фигурантом ни одного уголовного дела.



Что было раньше: 17 октября НАБУ задержало экс-первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского по подозрению в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст. 364 УК Украины).

По данным одного из источников УП, Гладковский пытался вылететь из Украины с семьей.

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