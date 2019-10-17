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У Гладковского говорят, что он планировал лететь на автовыставку

Четверг, 17 октября 2019, 15:07

Пресс-служба корпорации "Богдан" заявляет, что ее президент, экс-замсекретаря СНБО Олег Гладковский, которого 17 октября сотрудники НАБУ задержали в аэропорту "Борисполь", должен был вылететь на открытие выставки Bus world 2019 в Брюссель, а не пытался покинуть Украину.

Источник: Интерфакс-Украина.

Дословно пресс-служба "Богдана": "Все это задержание – не более чем инсинуации и попытка создать картинку для телевидения. Гладковский как президент автомобильной корпорации "Богдан" сегодня должен был вылететь на открытие автовыставки в Брюссель, на которую был официально приглашен организаторами".

Детали: Впоследствии на сайте корпорации опубликовали скан-копии приглашений. 

 

В "Богдане" считают, что действия НАБУ не имеют ничего общего с правосудием, а являются "ручным управлением силовыми органами".

В пресс-службе также заявляют, что Гладковский не является фигурантом ни одного уголовного дела.

Что было раньше: 17 октября НАБУ задержало экс-первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского по подозрению в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст. 364 УК Украины).

По данным одного из источников УП, Гладковский пытался вылететь из Украины с семьей.

Предыстория:

  • Олег Гладковский – один из главных экс-бизнес-партнеров предыдущего президента Петра Порошенко. Он руководил корпорацией "Богдан", долю в которой имел также и Порошенко. В 2015 году Гладковський занял должность заместителя секретаря СНБО. 
  • Издание "Bihus.info" в феврале – марте 2019 года опубликовало расследование о том, как люди из окружения Порошенко курируют хищения в оборонной сфере.
  • По данным журналистов, поставки контрабандных российских деталей по завышенным ценам организовал 22-летний сын Гладковского Игорь.Его отец якобы как минимум один раз получал "откат" в 30 тысяч долларов с этой схемы, а все следственные органы, включая НАБУ, "сливали" дела по Гладковскому за взятки.
  • После резонансного журналистского расследования НАБУ открыло производство "по факту завладения денежными средствами государственного бюджета Украины и государственных предприятий".
  • В фабуле речь идет о "физических лицах", которым подконтрольные названные журналистами (и давно уже известные правоохранителям) компании, "с привлечением должностных лиц" СНБО, Минобороны, "Укроборонпрома", государственных оборонных заводов на "Кузни на Рыбальском" завладели бюджетными средствами "ориентировочно в размере 250 млн гривен".
  • 4 марта Порошенко уволил Гладковского из СНБО.
  • 7 марта НАБУ провело обыски у экс-первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны и его сына.
  • После обнародования журналистского расследования вероятным сообщникам Гладковского, Жукову и Рогозе, объявили подозрения в неуплате наголов.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГладковскийСНБОНАБУ
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