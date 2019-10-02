Участники акции против "формулы Штайнмайера" пообещали собраться в среду

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Среда, 2 октября 2019, 00:57
Участники митинга против имплементации "формулы Штайнмайера" уже начали расходиться с Майдана Независимости планируют 2 октября собраться под стенами Верховной Рады и на Майдане.

Источник: "Укринформ"

Детали: Около полутысячи человек несколько часов митинговали на Майдане.

Перед ними выступали нардепы от "Европейской солидарности": Ахтем Чийгоз, Владимир Арьев, София Федина и другие.

Завтра участников акции призвали собраться под Верховной Радой, а вечером выйти на Майдан.

Среди требований митингующих было не допустить капитуляции перед Россией и сдачи украинских интересов.
Акция состоялась мирно, за исключением ситуации, когда неизвестные молодые люди заняли лестницу на подход к стеле Независимости, заблокировав таким образом помост для выступлений.

На просьбы участников акции освободить проход молодые парни не реагировали, поэтому выступления происходили непосредственно на лестнице.
Напомним:
  • 1 октября на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске договорились о разведении сил в Петровском и Золотом.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую "формулу Штайнмайера" по выборам в оккупированном Донбассе и объяснил, почему не следует ее бояться.
  • Теперь, по его словам, "формула Штайнмайера" должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе Донбасса.
  • Сразу после брифинга Зеленского националисты заявили о государственной измене и "бессрочной акции против капитуляции".

Предыстория:

  • 20 сентября глава МИД Украины Вадим Пристайко раскрыл текст договоренности , заменившей "формулу Штайнмайера".
  • В этом документе говорится, что закон об особом статусе применяется на временных условиях с момента проведения выборов на Донбассе, а на постоянной основе он начинает действовать после признания БДИПЧ ОБСЕ соответствия выборов высоким стандартам.
  • Пристайко отметил, что в новой формулировке нет никаких идей о границе, о наличии или отсутствии вооруженных формирований.

Украинская правда

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Темы: формула Штайнмайера Зеленский Европейская солидарность Минские соглашения Донбасс


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