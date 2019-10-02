More photos from tonight’s protest on #Maidan, in central #Kyiv, #Ukraine: there appear to be more people, perhaps about 1,000 pic.twitter.com/vOJ8iylXc3 — Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) October 1, 2019

Акция состоялась мирно, за исключением ситуации, когда неизвестные молодые люди заняли лестницу на подход к стеле Независимости, заблокировав таким образом помост для выступлений.



На просьбы участников акции освободить проход молодые парни не реагировали, поэтому выступления происходили непосредственно на лестнице.