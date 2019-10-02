Участники акции против "формулы Штайнмайера" пообещали собраться в среду
1214 просмотров
Среда, 2 октября 2019, 00:57
Участники митинга против имплементации "формулы Штайнмайера" уже начали расходиться с Майдана Независимости планируют 2 октября собраться под стенами Верховной Рады и на Майдане.
Источник: "Укринформ"
Детали: Около полутысячи человек несколько часов митинговали на Майдане.
Перед ними выступали нардепы от "Европейской солидарности": Ахтем Чийгоз, Владимир Арьев, София Федина и другие.
Завтра участников акции призвали собраться под Верховной Радой, а вечером выйти на Майдан.
Среди требований митингующих было не допустить капитуляции перед Россией и сдачи украинских интересов.
Детали: Около полутысячи человек несколько часов митинговали на Майдане.
Перед ними выступали нардепы от "Европейской солидарности": Ахтем Чийгоз, Владимир Арьев, София Федина и другие.
Завтра участников акции призвали собраться под Верховной Радой, а вечером выйти на Майдан.
Среди требований митингующих было не допустить капитуляции перед Россией и сдачи украинских интересов.
Акция состоялась мирно, за исключением ситуации, когда неизвестные молодые люди заняли лестницу на подход к стеле Независимости, заблокировав таким образом помост для выступлений.
More photos from tonight’s protest on #Maidan, in central #Kyiv, #Ukraine: there appear to be more people, perhaps about 1,000 pic.twitter.com/vOJ8iylXc3— Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) October 1, 2019
На просьбы участников акции освободить проход молодые парни не реагировали, поэтому выступления происходили непосредственно на лестнице.
Напомним:
- 1 октября на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске договорились о разведении сил в Петровском и Золотом.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую "формулу Штайнмайера" по выборам в оккупированном Донбассе и объяснил, почему не следует ее бояться.
- Теперь, по его словам, "формула Штайнмайера" должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе Донбасса.
- Сразу после брифинга Зеленского националисты заявили о государственной измене и "бессрочной акции против капитуляции".
Предыстория:
- 20 сентября глава МИД Украины Вадим Пристайко раскрыл текст договоренности , заменившей "формулу Штайнмайера".
- В этом документе говорится, что закон об особом статусе применяется на временных условиях с момента проведения выборов на Донбассе, а на постоянной основе он начинает действовать после признания БДИПЧ ОБСЕ соответствия выборов высоким стандартам.
- Пристайко отметил, что в новой формулировке нет никаких идей о границе, о наличии или отсутствии вооруженных формирований.
Украинская правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua