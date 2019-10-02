Зеленский встретился с председателями фракций

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Среда, 2 октября 2019, 10:34

Президент Владимир Зеленский провел встречу с председателями парламентских фракций.

Об этом сообщают источники УП.

Также, по данным собеседника, после встречи с председателями фракций, президент пошел на заседание фракции "Слуга народа".

Заседание Верховной Рады по состоянию на 10:35 не началось.

Что было раньше: Утром 2 октября под стенами парламента начали собираться националисты. 

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Предыстория:

  • 1 октября на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске договорились о разведении сил в Петровском и Золотом.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую "формулу Штайнмайера" по выборам в оккупированном Донбассе и объяснил, почему не следует ее бояться.
  • Теперь, по его словам, "формула Штайнмайера" должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе Донбасса.
  • Сразу после брифинга Зеленского националисты заявили о государственной измене и "бессрочной акции против капитуляции". Они пришли на Банковую.
  • Также участники митинга против имплементации "формулы Штайнмаера" собрались на Майдане Независимости. Ночью 2 октября они разошлись, но заявили, что планируют 2 октября собраться под стенами Верховной Рады и на Майдане. 
  • Фракции "Европейская солидарность", "Голос" и "Батькивщина" раскритиковали согласование текста так называемой "формулы Штайнмайера" президентом Владимиром Зеленским.
  • Они выдвигали требования созвать закрытое заседание парламента с участием Зеленского, или собрать лидеров парламентских фракций и подробно объяснить, что подписано в Минске и на какие действия дано согласие.
  • Также с критикой заявления Зеленского выступили экс-представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Роман Бессмертный и экс-министр иностранных дел Павел Климкин.

Роман Кравец, Ирина Балачук, УП

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Темы: Зеленский Верховная Рада


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