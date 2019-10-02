Зеленский встретился с председателями фракций

Президент Владимир Зеленский провел встречу с председателями парламентских фракций.

Об этом сообщают источники УП.

Также, по данным собеседника, после встречи с председателями фракций, президент пошел на заседание фракции "Слуга народа".

Там Зеленский повторил то, что говорил на брифинге 1 октября. В частности, заявил, что "никакой зрады нет, и выборов под дулами автоматов не будет". На фракции никто Зеленскому не перечил.

Заседание Верховной Рады по состоянию на 10:35 не началось.

Что было раньше: Утром 2 октября под стенами парламента начали собираться националисты.

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