2 октября на заседание фракции "Слуга народа" придет президент Владимир Зеленский.

Этом сообщают источники Украинской правды.

Исправлено: Ранее в новости сообщалось, что Зеленский придет на заседание ВР. По данным УП, президента ожидают заседании фракции "Слуга народа".

Также по состоянию на 9 утра под стенами парламента собираются националисты.

Фото Эльдара САрахмана, УП

Фото с twitter Serhii Andrushko

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