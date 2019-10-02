2 октября на заседание Верховной Рады придет президент Владимир Зеленский.

Этом сообщают источники Украинской правды.

Также по состоянию на 9 утра под стенами парламента собираются националисты.

Фото с twitter Serhii Andrushko

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