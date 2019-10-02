Нацсовет официально попросил суд забрать лицензию у NewsOne

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания просит суд аннулировать лицензию на вещание телеканала NewsOne.

Источник: Пресс-служба Окружного административного суда города Киева

Дословно: Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по данному административному делу.

Детали: Указывается, что ранее в суд поступили иски от ООО "НОВОСТИ 24 ЧАСА" (логотип NewsOne) о признании противоправным и отмене решения Нацсовета по внеплановой выездной проверке телеканала на предмет соблюдения требований Закона Украины "Об информации".

В то же время, ОАСК просили отменить результаты соответствующей проверки.

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