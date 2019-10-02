Нацсовет официально попросил суд забрать лицензию у NewsOne

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Среда, 2 октября 2019, 15:23

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания просит суд аннулировать лицензию на вещание телеканала NewsOne.

Источник: Пресс-служба Окружного административного суда города Киева

Дословно: Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по данному административному делу.

Детали: Указывается, что ранее в суд поступили иски от ООО "НОВОСТИ 24 ЧАСА" (логотип NewsOne) о признании противоправным и отмене решения Нацсовета по внеплановой выездной проверке телеканала на предмет соблюдения требований Закона Украины "Об информации".

В то же время, ОАСК просили отменить результаты соответствующей проверки.

Предыстория:

  • 5 сентября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания заявил, что обратится в суд с иском об аннулировании лицензии телеканала NewsOne (ООО "Новости 24 часа") из-за языка вражды в эфире.
  • В начале июля телеканалы NewsOne и российский пропагандистский канал "Россия 24" анонсировали телемост "Надо поговорить".
  • Впоследствии NewsOne отменил телемарафон за "угрозы физической расправы".
  • Владельцем канала NewsOne является нардеп Тарас Козак, его считают соратником кума российского президента Виктора Медведчука. В его холдинг входят телеканалы "112 Украина", NewsOne, ZIK.
  • Источники в партии Медведчука "Оппозиционная платформа - За життя" рассказали, что идея о телемост принадлежала члену партии Сергею Левочкину и была лишь предвыборной стратегией.
  • В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что не позволит Медведчуку монополизировать украинское телевидение.
  • 26 сентября Нацсовет не продлил лицензию группе каналов "112-Украина".

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Темы: телевидение суд свобода слова СМИ


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