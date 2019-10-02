Олигарх Пинчук выполнил договоренность с Зеленским и раздал квартиры морякам

24 морякам, освобожденным 7 сентября из российского плена, вручили двухкомнатные квартиры в Одессе.

Источник: Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова, Фонд Виктора Пинчука

Дословно в сообщении Денисовой: "Только что в одесской гостинице Decameron завершилась торжественная церемония вручения сертификатов на двухкомнатные квартиры 24 морякам, освобожденным 7 сентября.

Кроме того, перед вручением сертификатов были представлены квартиры, которые расположены в новостройке с налаженрой инфраструктурой в прилегающем районе города Одессы.

Квартиры были приобретены Фондом Виктора Пинчука по инициативе президента Украины Вололимира Зеленского".

Детали: Фонд Пинчука сообщил, что олигарх поддержал инициативу президента Украины Владимира Зеленского по обеспечению жильем 24-х военнопленных украинских моряков и взял на себя обязательства приобрести для них квартиры в Одессе или пригороде.

Новые двухкомнатные квартиры общей площадью 59,71 квадратных метров расположены в новостройке в прилегающем районе города Одессы и будут сданы в эксплуатацию до конца 2019 года.

Этому предшествовало: В июне на встрече с представителями бизнеса Зеленский договорился, что Пинчук профинансирует 24 квартиры и будет заниматься вопросами военнослужащих на Донбассе. Тогда же президент сообщил о договоренности с другим олигархом Ринатом Ахметовым, что он будет вкладывать в медицину на Донбассе и поддерживать регион.

В сентябре Денисова сообщала, что государство купит квартиры освобожденным политзаключенным: Олегу Сенцову, Александру Кольченко, Владимиру Балуху и Артуру Панову.

Сообщалось также, что каждый из 35 освобожденных политзаключенных получит 100 тыс. гривен денежной помощи от государства.

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Напомним: