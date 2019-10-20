"Вечерний квартал" с хором Веревки высмеяли поджог дома Гонтаревой

В новом выпуске шоу "Вечерний квартал" студии "Квартал 95" комик Евгений Кошевой и женская часть национального хора имени Веревки высмеяли поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой в песне-пародии "Горіла хата".

Источник: видео выступления на странице студии "Квартал 95" в Youtube, опубликованное в воскресенье

Детали: Под музыку украинской народной песни "Горіла сосна, палала" Кошевой и хор Веревки поют, в частности: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала… Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Велерича… Люди вогонь побачили, допомагати почали, відра схопили, прибігли, в вогонь соляру плескали".

"У пісні цій мораль проста: хата згоріла від стида", - завершили песню исполнители.

Министр культуры Владимир Бородянский на своей странице в Facebook написал: "Простите, Валерия Алексеевна, мне стыдно за Национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины имени Григория Веревки".

В свою очередь нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко заявила, что депутаты готовят письмо на имя спикера Дмитрия Разумкова с тем, чтобы хор имени Веревки не исполнял гимн на открытии и закрытии сессий Верховной Рады.

Справка: 20 октября Валерии Гонтаревой исполняется 55 лет.

Художественный руководитель хора им. Веревки Зиновий Коринец в 2018 году сообщал, что государство финансирует зарплату участников хора и частично содержание помещения творческой базы коллектива.

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