Коломойский о номере "Квартала" о поджоге дома Гонтаревой: "Очень понравился"

Украинскому олигарху Игорю Коломойскому понравился номер студии "Квартала 95" о поджоге дома экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.

Об этом он сказал в комментарии проекту Радио Свобода "Ньюзрум".

Коломойский отметил, что не видел номер, но после вопросов издания пообещал посмотреть. В конце концов, он сказал: "Браво!" И добавил, что номер ему "очень понравился".

"По поводу того (понравился, – ред.), что "сгорела от стыда", - отметил он.

Олигарх также добавил, что еще больше ему понравилась фраза "Валерия думает на Валерича".

Коломойский такие шутки не считает насмешкой над человеческим горем.

"Так не последнее же имущество сгорело. Что только у нее дом сгорел? А сколько на Донбассе домов сгорело?" – отметил он.

На вопрос о том, понравится ли ему, если "Квартал" будет шутить о сожженных на Донбассе домах, Коломойский ответил:

"Когда они будут шутить – будем разговаривать. А мы сейчас говорим в контексте (поджога дома Валерии Гонтаревой, – ред.). Манипуляциями только не занимайтесь".

Он также уверяет, что не заказывал данный номер ко Дню ее рождения.

"Я не знаю, когда День рождения у Валерии Гонтаревой, хотя это несложно узнать по желанию. Во-вторых, я не принимал участия и не принимаю в создании контента "Квартала 95", тем больше в честь Дня рождения Гонтаревой. Слишком много ей чести", – отметил он.

По словам Коломойского, с сентября прошлого года он не поддерживает связь с "Кварталом" и на политику их шуток не влияет.

Напомним: