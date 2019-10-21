Коломойский о номере "Квартала" о поджоге дома Гонтаревой: "Очень понравился"
Украинскому олигарху Игорю Коломойскому понравился номер студии "Квартала 95" о поджоге дома экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.
Об этом он сказал в комментарии проекту Радио Свобода "Ньюзрум".
Коломойский отметил, что не видел номер, но после вопросов издания пообещал посмотреть. В конце концов, он сказал: "Браво!" И добавил, что номер ему "очень понравился".
"По поводу того (понравился, – ред.), что "сгорела от стыда", - отметил он.
Олигарх также добавил, что еще больше ему понравилась фраза "Валерия думает на Валерича".
Коломойский такие шутки не считает насмешкой над человеческим горем.
"Так не последнее же имущество сгорело. Что только у нее дом сгорел? А сколько на Донбассе домов сгорело?" – отметил он.
На вопрос о том, понравится ли ему, если "Квартал" будет шутить о сожженных на Донбассе домах, Коломойский ответил:
"Когда они будут шутить – будем разговаривать. А мы сейчас говорим в контексте (поджога дома Валерии Гонтаревой, – ред.). Манипуляциями только не занимайтесь".
Он также уверяет, что не заказывал данный номер ко Дню ее рождения.
"Я не знаю, когда День рождения у Валерии Гонтаревой, хотя это несложно узнать по желанию. Во-вторых, я не принимал участия и не принимаю в создании контента "Квартала 95", тем больше в честь Дня рождения Гонтаревой. Слишком много ей чести", – отметил он.
По словам Коломойского, с сентября прошлого года он не поддерживает связь с "Кварталом" и на политику их шуток не влияет.
Напомним:
- В новом выпуске шоу "Вечерний квартал" студии "Квартал 95" комик Евгений Кошевой и женская часть национального хора имени Веревки высмеяли поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой в песне-пародии "Горіла хата".
- Под музыку украинской народной песни "Горіла сосна, палала" Кошевой и хор Веревки поют, в частности: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала… Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Велерича… Люди вогонь побачили, допомагати почали, відра схопили, прибігли, в вогонь соляру плескали".
- Министр культуры Владимир Бородянский на своей странице в Facebook написал, что ему стыдно за Национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины имени Григория Веревки.
- В свою очередь нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко заявила, что депутаты готовят письмо на имя спикера Дмитрия Разумкова с тем, чтобы хор имени Веревки не исполнял гимн на открытии и закрытии сессий Верховной Рады.
- Сама Гонтарева назвала номер "Квартала" стыдом и насмешкой над человеческим горем.
- Валерия Гонтарева возглавляла Нацбанк в 2016 году во время национализации ПриватБанка, которым владел Игорь Коломойский. Сейчас она живет и работает в Великобритании.
- 27 августа Печерский райсуд Киева дал Госбюро расследований разрешение на силовой привод Гонтаревой на допрос по делу о возможных злоупотреблениях служебным положением членами правления Нацбанка.
- 30 августа экс-главу НБУ в центре Лондона сбил автомобиль.
- Гонтарева заявляла, что Коломойский угрожает ей, потому что она является его "главным врагом".
- Ночью 5 сентября подожгли автомобиль, зарегистрированный на невестку экс-главы НБУ, которую также зовут Валерия Гонтарева.
- 12 сентября Госбюро расследований провело обыски в киевской квартире, где прописана экс-глава НБУ.
- 17 сентября в Гореничах под Киевом сгорел дотла дом Гонтаревой.