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Кличко: Депутатов Киевсовета пытаются "озеленить" и сорвать заседание

Четверг, 8 августа 2019, 11:15

Источник: пост мэра Киева в Facebook

Мэр Киева Виталий Кличко утверждает, что следующее заседание Киевсовета пытаются сорвать некие "ловкие бизнесмены", которые попали во власть.

Детали: Глава столицы говорит, что судиться с телеканалом "1 + 1" из-за обвинений в рейдерстве недвижимости. Кличко намекает, что не собирается подавать в отставку, как того добивается новая украинская власть. Он также назвал "высосанными из пальца" дела, открытые в отношении него в НАБУ и ГБР.

Прямая речь: "Хочу заверить: я не собираюсь сдаваться ... Какой я мэр - жители столицы выскажутся на выборах. И не некоторым ловким бизнесменам, которые "влетели" во власть, решать за людей, пренебрегая Конституцией и законом.

Они продолжают ежедневно поливать меня грязью, оговаривать в эфире канала "1+1". На который я, кстати, уже подал в суд. И не исключаю, что буду обращаться еще. Они пытаются подкупить депутатов Киевсовета, чтобы "озеленить" его. И сорвать следующее заседание... Но я буду делать то дело, которое доверили мне киевляне".

Что произошло ранее: 5 августа мэр Киева ушел в недельный отпуск.

Почему это важно: Набирает обороты конфликт между мэром Киева Виталием Кличко, возглавляющим также Киевскую городскую госадминистрацию и властной командой президента Владимира Зеленского, которая пытается устранить Кличко с должности руководителя КГГА.

История вопроса:

  • Офис президента Владимира Зеленского добивается увольнения Виталия Кличко с должности главы Киевской городской госадминистрации – либо через представление Кабинета министров, либо через отставку самого Кличко, который одновременно возглавляет Киевсовет.
  • По данным УП, у команды Зеленского есть две кандидатуры на должность председателя КГГА: Александр Ткаченко (гендиректор холдинга "1 + 1 Media" Игоря Коломойского) и Андрей Холодов (бизнесмен и кум жены Виктора Медведчука Оксаны Марченко).
  • Председатель Офиса президента Андрей Богдан утверждает, что его пытались подкупить в интересах Кличко.
  • Виталий Кличко обратился в Национальное антикоррупционное бюро с просьбой открыть уголовное производство по данному факту и проверить утверждения Богдана.

Знать больше: 

Киев мой! Как Зеленский собирается подвинуть Кличко

Валентина Романенко, УП
Темы: Виталий КличкоКиев
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