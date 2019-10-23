"Слуг народа" проверят на детекторе лжи. Можно ли обмануть полиграф

"Майданчики Яценка", спадок попередньої Верховної Ради, спровокували гучний скандал у вже новому парламенті.

Через чутки про хабар депутатам Володимир Зеленський і керівництво "Слуги народу" вирішили перевірити їх на поліграфі. Більшість тих, хто потрапив під підозру, ідею підтримали.

Для України це не перший випадок, коли у гучній справі звертаються по допомогу до поліграфа.

Колишній мер Києва Леонід Черновецький взявся за поліграф як за політичний інструмент: спочатку він пропонував перевіритись на правду своїм конкурентам на виборах, потім черга дійшла і до підлеглих КМДА.

Минулого року Надія Савченко, підозрювана у теракті, спеціально для допиту на поліграфі припиняла голодування і навіть пропонувала перевірити її публічно.

Нещодавно дослідження з поліграфом вирішили провести у справі експрезидента Петра Порошенка. Але колишній глава держави на допит не прийшов.

Так званий детектор брехні під час розслідувань використовують і за кордоном. Але чи можна довіряти результатам такої перевірки? І чи можна обдурити комп'ютер?

В очікуванні зізнань народних обранців "Українська правда" звернулась до експертів, щоб зрозуміти, як відбувається перевірка на детекторі брехні і чи може вона стати доказом для слідства.

Ми поставили фахівцям 4 запитання:

Чи можливо обманути детектор брехні?

Що може вплинути на результат дослідження?

Чи можна використати результати поліграфа як доказ у суді?

Чи можна оскаржити результати перевірки на поліграфі?

З нами говорили:

Ігор Усиков, практикуючий експерт-поліграфолог. Як підтвердив УП сам експерт, він близько 4 років співпрацював з головою фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією.

практикуючий експерт-поліграфолог. Як підтвердив УП сам експерт, він близько 4 років співпрацював з головою фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією. Анна Маляр, юрист-кримінолог.

юрист-кримінолог. Андрій Семенець, заступник завідувача відділу психологічних досліджень Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Мін'юсту.

Але спочатку розкажемо про правила проходження перевірки на детекторі брехні:

Добровільність . Перевірка на поліграфі повинна проводитися лише з письмової згоди самої людини.

. Перевірка на поліграфі повинна проводитися лише з письмової згоди самої людини. Протипоказання . Алкогольна або наркотична залежність, вагітність, психічні й інші захворювання. Наприклад, серцево-судинні, перенесені інфаркт, інсульт.

. Алкогольна або наркотична залежність, вагітність, психічні й інші захворювання. Наприклад, серцево-судинні, перенесені інфаркт, інсульт. Перед експертизою не можна вживати алкоголь, сильнодіючі препарати, наркотичні і психотропні речовини. Як виняток можуть вживатися лише препарати, без яких людина не може жити, і лише за призначенням лікаря. Треба гарно виспатися, не зловживати кавою, не палити.

алкоголь, сильнодіючі препарати, наркотичні і психотропні речовини. Як виняток можуть вживатися лише препарати, без яких людина не може жити, і лише за призначенням лікаря. Треба гарно виспатися, не зловживати кавою, не палити. Експертиза проводиться у спеціальному приміщенні . Зазвичай, у кімнаті зі стінами пастельних кольорів, без будь-яких елементів декору, які можуть викликати сторонні реакції.

. Зазвичай, у кімнаті зі стінами пастельних кольорів, без будь-яких елементів декору, які можуть викликати сторонні реакції. Після завершення дослідження експерт складає висновок аналізу психофізіологічних реакцій , а також аналіз отриманих діагностичних особливостей.

, а також аналіз отриманих діагностичних особливостей. Тривалість процедури в середньому 3–4 години і більше.

і більше. Одна експертиза на поліграфі коштує від 3–5 до 12–15 тисяч гривень.

Чи можна обдурити поліграф

Ігор Усиков

Ігор Усиков

Обдурити поліграф – це все одно, що обдурити градусник. Чи можна це зробити?

Якщо можна обдурити, то поліграфолога. Тут багато залежить від його досвіду і кваліфікації, професійних знань. Така ймовірність є.

Якщо переводити в процентне співвідношення, то, за нашими канонами, достовірність результатів 90%. Але відсотки – це дуже умовно.

Наприклад, на скільки відсотків у людини болить голова? Вона або болить, або не болить. Тому коли поліграфолог робить висновки, він намагається це робити впевнено: або людина щось приховала, або людина говорила правду.

Будь-яке тестування на поліграфі – це все-таки ймовірний висновок.

Анна Маляр

Анна Маляр

Абсолютно реально обманути поліграф.

Є реальна історія: американський вбивця, який звільнився з тюрми, успішно пройшов поліграф. Його відпустили, а він потім за гроші навчав інших злочинців, як це робити. Вони також успішно пройшли поліграф.

Якщо говорити грубо, поліграфологія – це самодіяльність. Для поліграфологів не виставляють умов щодо освіти. Далі два місяці навчання – і ви вже поліграфолог.

Тут принципово не те, що покаже поліграф, а психологічний момент. Коли на людину вішають все це приладдя, їй вже страшно.

Уявіть дві ситуації: в одній людину допитує слідчий у джинсах і светрі, п'є разом з ним каву і шмалить цигарку. В іншій приходить в однострої, у погонах, поводиться жорстко. Реакція буде різна.

Так і поліграф, він створює психологічну напругу. Людина боїться і це вже формує її поведінку.

Тут важливе інше: коли людину питаєш, чи готова вона пройти поліграф, а вона каже, що ні. Це означає, вона щось приховує, совість нечиста.

Інший важливий момент: якщо ви зараз будете здавати аналіз крові, вам його видасть машина. Там немає людського фактору. Якщо ви проходите експертизу на поліграфі, велике значення має людина, яка займається тлумаченням. Невідомо, чи професійна вона.

Я не довіряю дослідженням, у результатах яких присутній людський фактор.

Андрій Семенець

Андрій Семенець

Обманути поліграф – це як обманути батарейку або холодильник. Сам поліграф відображає ті психофізіологічні реакції, які продукує організм людини.

Людина може спробувати викривити їх, але це буде відображено.

Як можна впливати на результат дослідження на поліграфі

Ігор Усиков

В інтернеті повно способів, як можна вплинути на результат. Хтось п'є якісь пігулки, хтось щось на пальці намазує. Тому виявлення такої протидії – це вже професійне вміння.

Якщо ми виявляємо, що людина протидіє – це вже вирок. Ми не виконуємо функції прокурора, слідчого, ми підходимо з іншого боку.

Запитуємо: ви це робили? Якщо не робили, я допоможу вам це підтвердити, щоб ваша репутація не постраждала. Щоб ми отримали достовірний результат, ви повинні дотримуватися правил.

Якщо людина їх не дотримується – питання: чому? Якщо ми виявляємо таку протидію, ми це вказуємо у висновку. У такому випадку результати поліграфа ми не можемо оцінювати як об'єктивні.

Сам факт того, що людина не хоче дотримуватися правил, говорить про те, що вона щось приховує, в чомусь винна.

Анна Маляр

Принципово, що поліграф фіксує лише реакцію людини. Фахівець може констатувати, що людина дала фізіологічну реакцію на запитання.

Поліграфолог ніколи не буде знати, на що саме це була реакція. Наприклад, чоловіку показують фото жінки, він реагує.

Ми ніколи не знаємо, це реакція відбулась тому, що він її вбив, чи тому, що вони були коханцями.

Поліграф дає реакцію на роботу людської пам'яті. Людина реагує на те, що вона пам'ятає, а не те, що було в реальності.

Але пам'ять має вади. Ніхто з нас не згадає, що було 23 жовтня 5 років тому, хіба що у вас був День народження.

Які б травматичні події не були, якщо людина – свідок злочину або навіть його здійснила, спогади з часом стираються.

Крім того, всі піддаються навіюванню. Якщо людина здійснила злочин, але в родині їй постійно говорять, що вона до цього не має відношення, через рік поліграф покаже невинуватість. Адже людина сама у це вірить.

Чи можна використати результати поліграфа як доказ у суді

Ігор Усиков

Ця експертиза проводиться у кримінальних провадженнях. Вона може мати статус доказу – це суд визначає – але тільки як додатковий доказ.

Експертиза на поліграфі не має бути головним доказом.

Анна Маляр

На розсуд суду. Але законом у нас це не прописане.

Тут треба розуміти, чому останнім часом часто використовують детектор брехні.

Поліграфи – це величезний бізнес. Всі, хто цим займається, має великий прибуток. Адже зараз чимало комерційних установ проганяють через поліграф своїх працівників.

Інший момент – на поліграфі людина сама себе "здає". Уважний поліграфолог одразу зрозуміє, яке питання викликає страх.

Я скептично ставлюсь до поліграфа, як до доказу у кримінальному процесі. У ситуації з депутатами "Слуги народу" те, чи готові вони пройти, чи ні, буде певним маркером.

Андрій Семенець

Якщо у рамках досудового розслідування призначається експертиза з використанням поліграфа, то висновок експерта-поліграфолога, як і висновок будь-якої іншої експертизи, є одним з джерел доказів.

Чи можна оскаржити результати перевірки на поліграфі

Ігор Усиков

Механізму опротестування немає.

Можна пройти процедуру в іншого поліграфолога. Часто люди не можуть вибрати поліграфолога. Їх обирає роботодавець або замовник.

Не всі поліграфологи однаково професійні. Розібратися, наскільки поліграфолог кваліфікований, дуже складно.

Анна Маляр

У процесуально-кримінальному кодексі це не передбачається.

У нас ця експертиза не обов'язкова, і суд не зобов'язаний її сприймати.

Порошенко відмовився пройти перевірки на поліграфі, і нічого не сталося. Я б на його місці, можливо, також відмовилась, якщо б знала, що це "бабка надвоє гадала".

Андрій Семенець

Процедури такої немає. Але на такий доказ як висновок поліграфолога можна надати інші, альтернативні докази.

***

У 2015 році у США посадили на два роки колишнього поліцейського за звинуваченнями у фальсифікації показів свідків і шахрайстві.

Чоловік був противником поліграфа і, залишивши службу, взявся вчити людей, як його обходити. Що є вагомим доказом того, що можна не тільки обдурити детектор брехні, але й навчити цього інших.

Існує і зворотний бік медалі. Відомий американський психолог Пол Екман у своїй книзі "Психологія емоцій" згадує випадок: армійський сержант, який знайшов тіло своєї сусідки, підпав під підозру слідства і кілька разів провалив тест на детекторі.

Зрештою виявилось, що до вбивства сержант був непричетний, але сусідка викликала у нього сексуальні фантазії. За це чоловік відчував провину, яку і фіксував поліграф.

Детектор брехні, попри таку народну назву, не може викривати злочинця. Він лише допомагає слідчим, доповнюючи інші докази.

Сам факт готовності депутатів пройти перевірку – маркер, важливий для репутації, відкритості влади.

Автори: Катерина Рещук, Соня Лукашова, Ірина Балачук