Источник: Facebook-страница Андрея Богдана

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан прокомментировал свое присутствие на свадьбе "смотрящего" за Минюстом Андрея Довбенко, проходившего в Сен-Тропе (Франция).

Прямая речь: "В свободное от работы время, куда хочу туда иду. Хочу на свадьбу в Сан Тропе. Хочу на фронт в Пески. Принципиально - не воровать (но этого Вам не понять)", - заявил Богдан, (орфография автора сохранена - ред.).

Также глава ОПУ обнародовал фото, размещенные в Facebook в конце августа 2015 года из поездки в Пески. В публикации говорилось о доставке украинским военным спецтехники, специальных карт и продуктов. Среди прочего на нескольких фото Богдан позирует с оружием в руках.

Напомним,