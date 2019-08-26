Богдан назвал критиков "парахоботиками" и показал фото из Песков
Понедельник, 26 августа 2019, 11:27
Источник: Facebook-страница Андрея Богдана
Глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что в свободное от работы время ездил во французский Сен-Тропе на свадьбу Андрея Довбенко, которого называют "смотрящим" за Минюстом.
Прямая речь: "Парахоботики, узбагойтесь. В свободное от работы время куда хочу, туда еду. Хочу – на свадьбу в Сан-Тропе, хочу – на фронт в Песках. Принципиально – не воровать (но этого вам не понять)".
При этом руководитель ОПУ перепостил фото, размещенные в Facebook 26 августа 2015 года о поездке в Пески. В публикации говорилось о доставке украинским военным спецтехники, специальных карт и продуктов. Среди прочего на нескольких фото Богдан позирует с оружием в руках.
Предыстория:
- Накануне журналисты Bihus.info обнародовали информацию, что на День Независимости глава Офиса президента Украины Андрей Богдан и киевский застройщик, "куратор от Зеленского" Андрей Ваврыш провели три дня во Франции на свадьбе "смотрящего" за Минюстом Андрея Довбенко.
- В начале августа Богдан заявил, что команда президента "общается с обществом" без посредников и без журналистов".
- Позже избранный от партии "Слуга народа" нардеп Максим Бужанский назвал журналистку "Нового времени" Ольгу Духнич "тупой овцой". В партии слова депутата назвали недопустимыми, но призвали СМИ воздержаться от оценочных суждений относительно нардепов.
- В конце августа стало известно, что Богдан подал иск о защите чести и достоинства против журналистов программы "Схемы" и Национальной общественной телерадиокомпании Украины. В чем заключается суть претензий Богдана, не указано.
Украинская правда