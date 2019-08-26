Богдан назвал журналистов "парахоботиками" и показал фото с оружием
Источник: Facebook-страница Андрея Богдана
Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан прокомментировал свое присутствие на свадьбе "смотрящего" за Минюстом Андрея Довбенко, проходившего в Сен-Тропе (Франция).
Прямая речь: "В свободное от работы время, куда хочу туда иду. Хочу на свадьбу в Сан Тропе. Хочу на фронт в Пески. Принципиально - не воровать (но этого Вам не понять)", - заявил Богдан, (орфография автора сохранена - ред.).
Также глава ОПУ обнародовал фото, размещенные в Facebook в конце августа 2015 года из поездки в Пески. В публикации говорилось о доставке украинским военным спецтехники, специальных карт и продуктов. Среди прочего на нескольких фото Богдан позирует с оружием в руках.
Напомним,
- Накануне журналисты Bihus.info обнародовали информацию, что на День Независимости глава Офиса президента Украины Андрей Богдан и киевский застройщик, "куратор от Зеленского" Андрей Ваврыш провели три дня во Франции на свадьбе "смотрящего" за Минюстом Андрея Довбенко.
- В начале августа Богдан заявил, что команда президента "общается с обществом" без посредников и без журналистов".
- Позже избранный от партии "Слуга народа" нардеп Максим Бужанский назвал журналистку "Нового времени" Ольгу Духнич "тупой овцой". В партии слова депутата назвали недопустимыми, но призвали СМИ воздержаться от оценочных суждений относительно нардепов.
- В конце августа стало известно, что Богдан подал иск о защите чести и достоинства против журналистов программы "Схемы" и Национальной общественной телерадиокомпании Украины. В чем заключается суть претензий Богдана, не указано.
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