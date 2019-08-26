Источник: Facebook-страница Андрея Богдана

Глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что в свободное от работы время ездил во французский Сен-Тропе на свадьбу Андрея Довбенко, которого называют "смотрящим" за Минюстом.

Прямая речь: "Парахоботики, узбагойтесь. В свободное от работы время куда хочу, туда еду. Хочу – на свадьбу в Сан-Тропе, хочу – на фронт в Песках. Принципиально – не воровать (но этого вам не понять)".

При этом руководитель ОПУ перепостил фото, размещенные в Facebook 26 августа 2015 года о поездке в Пески. В публикации говорилось о доставке украинским военным спецтехники, специальных карт и продуктов. Среди прочего на нескольких фото Богдан позирует с оружием в руках.

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