Штаб ООС подтвердил разведение войск в Золотом
В штабе ООС подтвердили, что разведение сил и средств в Золотом-4 началось.
Источник: пресс-центр ООС, Украинская правда
Дословно: "Сообщаем, что сегодня, 29 октября 2019 года, в 12.00 начался процесс разведения с обеих сторон (зеркально) на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области. Это стало возможным из-за соблюдение режима тишины в течение последней недели ".
Детали: В штабе добавили, что начало разведения сил и средств было подтверждено представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
По данным УП, наблюдатели ОБСЕ все снимают и запускают беспилотники над позициями.
Военные уточнили, что обстрел в этом районе, о котором сообщалось накануне, состоялся не в зоне разведения сил и средств.
В штабе заверили, что украинской стороной будут приняты все необходимые меры, и отвод сил и средствам не ослабит оборонительные возможности украинских подразделений на определенном участке, а власть ни в коем случае не оставит местное население без внимания, поскольку все мероприятия проводятся с одной целью - безопасность на указанных участках разведения, сохранения жизни и здоровья мирных жителей и военнослужащих.
Что было раньше: Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что процесс разведения сил и средств в Золотом стартовал во вторник, 29 октября.
В этот же день, 29 октября, в ООС сообщили, что боевики "5 раз осуществили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов, АГС и стрелкового оружия в 5-километровой зоне возле участка разведения №2 (Золотое-4)".
Вечером 28 октября появилась информация об обстреле позиции добровольцев в Золотом из стрелкового оружия.
Согласно Минским договоренностям, разведение сил и средств на линии разграничения может быть осуществлено только после соблюдения режима прекращения огня в течение 7 суток.
По данным штаба ООС, украинской стороной приняты все необходимые меры для того, чтобы отвод сил и средствам не ослабил оборонных возможностей украинских подразделений на определенном участке линии разграничения.
Почему это важно: Разведение сил в Петровском и Золотом условие для проведения саммита "нормандской четверки".
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Предыстория:
- 13 сентября представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма отмечал, что президент Владимир Зеленский будет ставить на будущей "Нормандской встрече" вопрос об отводе войск по всей линии соприкосновения.
- В свою рчередь глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что разведение войск в Донбассе будет происходить не сразу по всей линии разграничения,а участками.
- 6 октября лидер "Национального корпуса" Андрей Белецкийвместе с ветеранами АТО (ныне – ООС) прибыли в Золотое Луганской области и заявили о готовности защищать поселок в случае отвода украинских войск. Его поддержала и "Украинская добровольческая армия".
- 7 октября глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что разведение войск в Петровском и Золотом, которое должно было начаться 7 октября, не состоится, поскольку боевики нарушили договоренность.
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