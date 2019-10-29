Штаб ООС подтвердил разведение войск в Золотом

В штабе ООС подтвердили, что разведение сил и средств в Золотом-4 началось.

Источник: пресс-центр ООС, Украинская правда

Дословно: "Сообщаем, что сегодня, 29 октября 2019 года, в 12.00 начался процесс разведения с обеих сторон (зеркально) на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области. Это стало возможным из-за соблюдение режима тишины в течение последней недели ".

Детали: В штабе добавили, что начало разведения сил и средств было подтверждено представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

По данным УП, наблюдатели ОБСЕ все снимают и запускают беспилотники над позициями.

Военные уточнили, что обстрел в этом районе, о котором сообщалось накануне, состоялся не в зоне разведения сил и средств.

В штабе заверили, что украинской стороной будут приняты все необходимые меры, и отвод сил и средствам не ослабит оборонительные возможности украинских подразделений на определенном участке, а власть ни в коем случае не оставит местное население без внимания, поскольку все мероприятия проводятся с одной целью - безопасность на указанных участках разведения, сохранения жизни и здоровья мирных жителей и военнослужащих.

Что было раньше: Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что процесс разведения сил и средств в Золотом стартовал во вторник, 29 октября.

В этот же день, 29 октября, в ООС сообщили, что боевики "5 раз осуществили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов, АГС и стрелкового оружия в 5-километровой зоне возле участка разведения №2 (Золотое-4)".

Вечером 28 октября появилась информация об обстреле позиции добровольцев в Золотом из стрелкового оружия.

Согласно Минским договоренностям, разведение сил и средств на линии разграничения может быть осуществлено только после соблюдения режима прекращения огня в течение 7 суток.

По данным штаба ООС, украинской стороной приняты все необходимые меры для того, чтобы отвод сил и средствам не ослабил оборонных возможностей украинских подразделений на определенном участке линии разграничения.

Почему это важно: Разведение сил в Петровском и Золотом условие для проведения саммита "нормандской четверки".

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