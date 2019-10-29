Пристайко заявил о начале разведения сил в Золотом

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Вторник, 29 октября 2019, 11:45

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что процесс разведения сил и средств в Золотом стартовал во вторник, 29 октября.

Источник: заявления Пристайко во вторник в Мариуполе, "Интерфакс-Украина"

Дословно: "До самой встречи в "Нормандском формате" будет разведение на тех участках, которые мы согласовали. В Золотом разведение происходит прямо сейчас. Мы стартуем с сегодняшнего дня… Это разведение войск, которые непосредственно привлечены на линии контакта".

Детали: По словам министра, процесс разведения будет подтвержден наблюдателями специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Пристайко добавил, что после Золотого и соблюдения необходимого режима прекращения огня будет также разведение сил в Петровском.

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Предыстория:

  • Разведение сил в Петровском и Золотом условие для проведения саммита "нормандской четверки".
  • 13 сентября представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма отмечал, что президент Владимир Зеленский будет ставить на будущей "Нормандской встрече" вопрос об отводе войск по всей линии соприкосновения.
  • В свою рчередь глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что разведение войск в Донбассе будет происходить не сразу по всей линии разграничения, а участками.
  • 6 октября лидер "Национального корпуса" Андрей Белецкий вместе с ветеранами АТО (ныне – ООС) прибыли в Золотое Луганской области и заявили о готовности защищать поселок в случае отвода украинских войск. Его поддержала и "Украинская добровольческая армия".
  • 7 октября глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что разведение войск в Петровском и Золотом, которое должно было начаться 7 октября, не состоится, поскольку боевики нарушили договоренность.

Темы: Разведение сил Донбасс ООС Объединенные силы на Донбассе


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