Пристайко заявил о начале разведения сил в Золотом

Несмотря на обстрелы министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что процесс разведения сил и средств в Золотом стартовал во вторник, 29 октября.

Источник: заявления Пристайко во вторник в Мариуполе, "Интерфакс-Украина", liga.net

Дословно Пристайко: "До самой встречи в "Нормандском формате" будет разведение на тех участках, которые мы согласовали. В Золотом разведение происходит прямо сейчас. Мы стартуем с сегодняшнего дня… Это разведение войск, которые непосредственно привлечены на линии контакта...

Но мы также ежедневно видим информацию об обстрелах. В Золотом последний обстрел был 18 октября, по заверениям СММ, то есть, десять дней назад. Семь дней мы выдержали и начали разведение. Дальше будет Петровское".

Детали: По словам министра, процесс разведения будет подтвержден наблюдателями специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Пристайко добавил, что после Золотого и соблюдения необходимого режима прекращения огня будет также разведение сил в Петровском.

29 октября в ООС сообщили, что боевики "5 раз осуществили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов, АГС и стрелкового оружия в 5-километровой зоне возле участка разведения №2 (Золотое-4)".

После разведения сил в Петровском и Золотом разведение планируют начать в районе Богдановки, дальше - еще на четырех участках и вдоль всей линии разграничения.

Всего в ООС выделяют около 30 населенных пунктов, где должны провести разведения.

Сам процесс отвода будет занимать 30 суток и начнется, когда в течение 7 дней будет сохраняться режим тишины.

На непосредственный отвод сил и средств дается трое суток.

Процесс отвода ВСУ будут контролировать представители СММ ОБСЕ, а контроль за соблюдением режима прекращения огня будет осуществлять украинская сторона СЦКК.

Кто будет осуществлять контроль за отводом вооруженных формирований России, кроме СММ ОБСЕ, пока еще неизвестно.

Что было раньше: Вечером 28 октября появилась информация об обстреле позиции добровольцев в Золотом из стрелкового оружия.

Согласно Минским договоренностям, разведение сил и средств на линии разграничения может быть осуществлено только после соблюдения режима прекращения огня в течение 7 суток.

По данным штаба ООС, украинской стороной приняты все необходимые меры для того, чтобы отвод сил и средствам не ослабил оборонных возможностей украинских подразделений на определенном участке линии разграничения.

Почему это важно: Разведение сил в Петровском и Золотом условие для проведения саммита "нормандской четверки".

Знать больше:

Уйти или остаться. Поможет ли разведения войск закончить войну на Донбассе

Украинизация Штайнмайера: как сделать идею Кремля безопасной для Украины

Предыстория: