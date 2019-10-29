Пристайко заявил о начале разведения сил в Золотом

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что процесс разведения сил и средств в Золотом стартовал во вторник, 29 октября.

Источник: заявления Пристайко во вторник в Мариуполе, "Интерфакс-Украина"

Дословно: "До самой встречи в "Нормандском формате" будет разведение на тех участках, которые мы согласовали. В Золотом разведение происходит прямо сейчас. Мы стартуем с сегодняшнего дня… Это разведение войск, которые непосредственно привлечены на линии контакта".

Детали: По словам министра, процесс разведения будет подтвержден наблюдателями специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Пристайко добавил, что после Золотого и соблюдения необходимого режима прекращения огня будет также разведение сил в Петровском.

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