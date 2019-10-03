У Зеленского думают о сроках окончания войны
Президент Владимир Зеленский и его команда хотят закончить войну на Донбассе за один год.
Источник: статья УП "Замена мэров и "формула Штайнмайера". Как Зеленский готовит местные выборы".
Дословно: "Зеленский и его команда поставили себе, как рассказывают в президентском окружении, "внутренний дедлайн" – войну на Донбассе следует закончить за год".
Детали: 1 октября Украина согласовала так называемую "формулу Штайнмайера", суть которой заключается в урегулировании конфликта на Донбассе путем предоставления временного особого статуса отдельным территориям Донбасса после проведения там местных выборов. Легитимность выборов должны подтвердить наблюдатели ОБСЕ.
Сейчас, по данным источников в МИД, в Офисе президента возлагают огромные надежды на саммит лидеров "Нормандской четверки". В команде президента надеются, что он состоится уже в октябре.
На этом саммите, как говорят на Банковой, или будет достигнут прорывной прогресс, или "придется строить по линии соприкосновения стену, и это не метафора".
Если встреча "нормандской четверки" будет успешной и Украина сумеет отстоять свои позиции, то на неподконтрольной сейчас территории Донбасса придется проводить местные выборы. И сделать это нужно будет в 2020 году.
Узнать больше: Формула Штайнмайера: О чем договорились в Минске. Реакция
Штайнмайер в законе: на что согласился Киев и есть ли в "формуле" вывод российских войск
Предыстория:
- 1 октября на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске договорились о разведении сил в Петровском и Золотом.
- Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую "формулу Штайнмайера" по выборам в оккупированном Донбассе и объяснил, почему не следует ее бояться.
- Фракции "Европейская солидарность", "Голос" и "Батькивщина" раскритиковали согласование текста "формулы".
- 3 октября партия "Слуга народа" заявила, что подписание так называемой "формулы Штайнмайера" было требованием России для проведения встречи президентов Украины и РФ в нормандском формате.
- Офис президента рассматривает два сценария проведения выборов на оккупированной территории Донбасса – вместе с очередными местными выборами по всей территории Украины в октябре 2020 года, или внеочередные выборы в ОРДЛО весной-летом.