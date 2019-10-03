Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

У Зеленского думают о сроках окончания войны

Четверг, 3 октября 2019, 14:25

Президент Владимир Зеленский и его команда хотят закончить войну на Донбассе за один год.

Источник: статья УП "Замена мэров и "формула Штайнмайера". Как Зеленский готовит местные выборы".

Дословно: "Зеленский и его команда поставили себе, как рассказывают в президентском окружении, "внутренний дедлайн" – войну на Донбассе следует закончить за год".

Детали: 1 октября Украина согласовала так называемую "формулу Штайнмайера", суть которой заключается в урегулировании конфликта на Донбассе путем предоставления временного особого статуса отдельным территориям Донбасса после проведения там местных выборов. Легитимность выборов должны подтвердить наблюдатели ОБСЕ.

Сейчас, по данным источников в МИД, в Офисе президента возлагают огромные надежды на саммит лидеров "Нормандской четверки". В команде президента надеются, что он состоится уже в октябре.

На этом саммите, как говорят на Банковой, или будет достигнут прорывной прогресс, или "придется строить по линии соприкосновения стену, и это не метафора".

Если встреча "нормандской четверки" будет успешной и Украина сумеет отстоять свои позиции, то на неподконтрольной сейчас территории Донбасса придется проводить местные выборы. И сделать это нужно будет в 2020 году.

Узнать больше: Формула Штайнмайера: О чем договорились в Минске. Реакция

Штайнмайер в законе: на что согласился Киев и есть ли в "формуле" вывод российских войск

Предыстория:

  • 1 октября на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске договорились о разведении сил в Петровском и Золотом.
  • Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую "формулу Штайнмайера" по выборам в оккупированном Донбассе и объяснил, почему не следует ее бояться.
  • Фракции "Европейская солидарность", "Голос" и "Батькивщина" раскритиковали согласование текста "формулы".
  • 3 октября партия "Слуга народа" заявила, что подписание так называемой "формулы Штайнмайера" было требованием России для проведения встречи президентов Украины и РФ в нормандском формате.
  • Офис президента рассматривает два сценария проведения выборов на оккупированной территории Донбасса – вместе с очередными местными выборами по всей территории Украины в октябре 2020 года, или внеочередные выборы в ОРДЛО весной-летом.

Украинская правда
Темы: ДонбассвойнаЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Все новости...
Донбасс
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый
Последние новости
16:14
Украина по запросу Польши помогла стабилизировать энергосеть
15:53
Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров
15:35
фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам
15:20
На Львовщине проживает самое большое в Украине стадо бизонов
15:17
Российского певца Иракли не пустили в Молдову
14:55
Мэр Лондона решил таки передать Украине авто, о которых просил Кличко
14:46
Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши
14:30
Во Франции более 700 работников Airbus Atlantic отравились на предрождественском ужине
14:14
обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету
14:10
В 2023 году США не оправдали негативных экономических прогнозов
Все новости...
Реклама: