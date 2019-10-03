Президент Владимир Зеленский и его команда хотят закончить войну на Донбассе за один год.

Источник: статья УП "Замена мэров и "формула Штайнмайера". Как Зеленский готовит местные выборы".

Дословно: "Зеленский и его команда поставили себе, как рассказывают в президентском окружении, "внутренний дедлайн" – войну на Донбассе следует закончить за год".

Детали: 1 октября Украина согласовала так называемую "формулу Штайнмайера", суть которой заключается в урегулировании конфликта на Донбассе путем предоставления временного особого статуса отдельным территориям Донбасса после проведения там местных выборов. Легитимность выборов должны подтвердить наблюдатели ОБСЕ.

Сейчас, по данным УП, в Офисе президента возлагают огромные надежды на саммит лидеров "Нормандской четверки". В команде президента надеются, что он состоится уже в октябре.

На этом саммите, как говорят на Банковой, или будет достигнут прорывной прогресс, или "придется строить по линии соприкосновения стену, и это не метафора".

Если встреча "нормандской четверки" будет успешной и Украина сумеет отстоять свои позиции, то на неподконтрольной сейчас территории Донбасса придется проводить местные выборы. И сделать это нужно будет в 2020 году.

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