Зеленский хочет закончить войну за год

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Четверг, 3 октября 2019, 14:25

Президент Владимир Зеленский и его команда хотят закончить войну на Донбассе за один год.

Источник: статья УП "Замена мэров и "формула Штайнмайера". Как Зеленский готовит местные выборы".

Дословно: "Зеленский и его команда поставили себе, как рассказывают в президентском окружении, "внутренний дедлайн" – войну на Донбассе следует закончить за год".

Детали: 1 октября Украина согласовала так называемую "формулу Штайнмайера", суть которой заключается в урегулировании конфликта на Донбассе путем предоставления временного особого статуса отдельным территориям Донбасса после проведения там местных выборов. Легитимность выборов должны подтвердить наблюдатели ОБСЕ.

Сейчас, по данным УП, в Офисе президента возлагают огромные надежды на саммит лидеров "Нормандской четверки". В команде президента надеются, что он состоится уже в октябре.

На этом саммите, как говорят на Банковой, или будет достигнут прорывной прогресс, или "придется строить по линии соприкосновения стену, и это не метафора".

Если встреча "нормандской четверки" будет успешной и Украина сумеет отстоять свои позиции, то на неподконтрольной сейчас территории Донбасса придется проводить местные выборы. И сделать это нужно будет в 2020 году.

Узнать больше: Формула Штайнмайера: О чем договорились в Минске. Реакция

Штайнмайер в законе: на что согласился Киев и есть ли в "формуле" вывод российских войск

Предыстория:

  • 1 октября на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске договорились о разведении сил в Петровском и Золотом.
  • Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую "формулу Штайнмайера" по выборам в оккупированном Донбассе и объяснил, почему не следует ее бояться.
  • Фракции "Европейская солидарность", "Голос" и "Батькивщина" раскритиковали согласование текста "формулы".
  • 3 октября партия "Слуга народа" заявила, что подписание так называемой "формулы Штайнмайера" было требованием России для проведения встречи президентов Украины и РФ в нормандском формате.
  • Офис президента рассматривает два сценария проведения выборов на оккупированной территории Донбасса – вместе с очередными местными выборами по всей территории Украины в октябре 2020 года, или внеочередные выборы в ОРДЛО весной-летом.

Украинская правда

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Темы: Донбасс война Зеленский


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