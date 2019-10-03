Данилюк рассказал о конфликте с Богданом

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Четверг, 3 октября 2019, 17:19

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк признал, что напряженные отношения с бывшим адвокатом владельца "ПриватБанка" Игоря Коломойского, а теперь руководителем Офиса президента Андреем Богданом.

Источник: интервью Данилюка украинской службе BBC

Прямая речь Данилюка: "Я считаю, что если мы говорим о конфликте интересов, то Богдан должен написать уже не шуточную, а реальную заявление, как это сделал я. И все. Это была бы профессиональная позиция ".

Детали: Данилюк отметил, что Богдан во время национализации "ПриватБанка" представлял интересы олигарха Игоря Коломойского и пытались формировать позицию тогда еще кандидата в президенты относительно этого процесса.

Он признал, что имеет с Богданом напряженные отношения, но заявил, что речь идет не о деле "ПриватБанка".

Прямая речь: "Нет, мы просто с ним совершенно разные ценности должны, разные подходы, разное бэкграунд. Я просто пол жизни прожил за границей, видел, как все работает в развитых странах. То есть хочу, чтобы Украина была успешной и понимаю, что для этого необходимо. Чтобы строилась прозрачная власть, чтобы были независимые институты.

Мы здесь привыкли, что у нас у всех есть телефоны и мы сейчас кого надо наберем и "поришаем" сейчас. Это точно - прошлое, и это то, что тянет Украину назад. Люди, которые приносят это в новую власть, они несут чрезвычайные риски ".

Знать больше: Приватбанк, 4 президента и СНБО. Что сделал и почему уходит Александр Данилюк

Предыстория:

  • В 2017 году Данилюк был одним из идеологов национализации "Приватбанка", совладельцем которого был олигарх и бывший бизнес-партнер нынеешенего президента Владимира Зеленского Игорь Коломойский.
  • Во время президентской предвыборной кампании Данилюк был советником Зеленского по вопросам международной, финансовой, экономической и банковской деятельности.
  • 28 мая 2019 года президент Владимир Зеленский назначил Александра Данилюка секретарем СНБО.
  • 27 сентября в Офисе президента сообщили, что он подал в отставку. Данилюк подтвердил эту информацию.
  • 30 сентября Зеленский принял отставку Данилюка.
  • Источники утверждали, что Данилюк якобы решил уволиться из-за разногласий с окружением Зеленского, в частности, с главой Офиса президента Андреем Богданом и бизнесменом Игорем Коломойским.

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Темы: Александр Данилюк Богдан Приват Зеленский


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