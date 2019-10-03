Зеленский – протестующим: Я слышу вас, и никогда не сдам Украину
Президент Владимир Зеленский говорит, что слышит голос протестующих, но призывает их "не поддаваться на манипуляции и провокации", а также уверяет, что никогда не сдаст интересы страны.
Источник: обращение главы государства, обнародованное в четверг
Прямая речь: "Я уважаю конституционное право каждого гражданина Украины на протест. Я слышу вас, и поверьте, я никогда не сдам Украину. В то же время я очень прошу всех взвешенно и спокойно подойти к ситуации и не поддаваться на манипуляции и провокации некоторых лиц. Они очень хотят использовать вас, и вернуть себе возможность грабежа, стать жертвами политического преследования и избежать уголовной ответственности. Этого не будет. Все будет Украина!".
Что предшествовало: Вечером 2 октября на Майдане Независимости в Киеве собралось несколько тысяч человек, не согласных с действиями президента. Протестующие также пришли под стены Офиса президента, требуя не допустить капитуляции Украины перед агрессором. Они скандировали "Зелю, геть!" и "Импичмент"".
Предыстория:
- 1 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую "формулу Штайнмайера" по выборам в оккупированном Донбассе и объяснил, почему не следует ее бояться.
- Уже 2 октября на встрече с представителями парламентских фракций президент Владимир Зеленский убеждал, что о капитуляции Украины после подписания так называемой "формулы Штайнмайера" речь не идет, но объяснить свою позицию с трибуны Рады отказался.
- Три фракции Верховной Рады заявили, что ждут от президента Владимира Зеленского личного прояснения в парламенте своей позиции относительно дальнейшей деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
- Народный депутат из фракции "Слуга народа", глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко назвал безосновательным требование части фракций к президенту Владимиру Зеленскому отчитаться о своей деятельности перед Верховной Радой.