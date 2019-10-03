Президент Владимир Зеленский говорит, что слышит голос протестующих, но призывает их "не поддаваться на манипуляции и провокации", а также уверяет, что никогда не сдаст интересы страны.

Источник: обращение главы государства, обнародованное в четверг

Прямая речь: "Я уважаю конституционное право каждого гражданина Украины на протест. Я слышу вас, и поверьте, я никогда не сдам Украину. В то же время я очень прошу всех взвешенно и спокойно подойти к ситуации и не поддаваться на манипуляции и провокации некоторых лиц. Они очень хотят использовать вас, и вернуть себе возможность грабежа, стать жертвами политического преследования и избежать уголовной ответственности. Этого не будет. Все будет Украина!".

Что предшествовало: Вечером 2 октября на Майдане Независимости в Киеве собралось несколько тысяч человек, не согласных с действиями президента. Протестующие также пришли под стены Офиса президента, требуя не допустить капитуляции Украины перед агрессором. Они скандировали "Зелю, геть!" и "Импичмент"".

Предыстория: