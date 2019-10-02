Под Офисом Зеленского гораздо больше людей протестовали против "Штайнмайера"
На второй день после сообщения президента Владимира Зеленского о согласовании "формулы Штайнмайера" в Минске под Офисом президента собралось значительно больше людей не согласных с его действиями.
Источник: "Укринформ"
Детали: Несколько тысяч протестующих под Офисом президента протестовали против политики Зеленского по урегулированию ситуации на Донбассе.
Акция "Нет капитуляции" с участием около тысячи человек началась в 19 часов вечера на Майдане.
С Майдана участники пошли на Банковую.
В настоящее время под ОП остаются несколько сотен человек.
Что этому предшествовало: Лидер "Нацкорпуса" Андрей Белецкий заявил о "бессрочной акции против капитуляции", а свободовец Юрий Сиротюк объявил о государственной измене после того, как Зеленский сообщил о согласовании текста так называемой "формулы Штайнмайера".
Националисты призвали "всех украинцев выходить сегодня на Банковую".
На акции 1 октября присутствовали несколько сотен человек.
Участники сообщили, что акция носит предупредительный характер и на следующий день они придут под Верховную Раду.
2 октября в 9 утра под стенами парламента начали собираться националисты. В Раду должен был приехать Зеленский.
В Харькове вечером собрались более 200 активистов общественных организаций "Национальные дружины", "Традиции и порядок", "Союз ветеранов АТО", партий "Национальный корпус" и "Демократический топор", ВО "Свобода".
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Предыстория:
- 1 октября на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске договорились о разведении сил в Петровском и Золотом.
- Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую "формулу Штайнмайера" по выборам в оккупированном Донбассе и объяснил, почему не следует ее бояться.
- Фракции "Европейская солидарность", "Голос" и "Батькивщина" раскритиковали согласование текста "формулы".
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