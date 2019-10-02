Под Офисом Зеленского гораздо больше людей протестовали против "Штайнмайера"

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Среда, 2 октября 2019, 23:02

На второй день после сообщения президента Владимира Зеленского о согласовании "формулы Штайнмайера" в Минске под Офисом президента собралось значительно больше людей не согласных с его действиями.

Источник: "Укринформ"

Детали: Несколько тысяч протестующих под Офисом президента протестовали против политики Зеленского по урегулированию ситуации на Донбассе.

Акция "Нет капитуляции" с участием около тысячи человек началась в 19 часов вечера на Майдане.

С Майдана участники пошли на Банковую.

В настоящее время под ОП остаются несколько сотен человек.

Что этому предшествовало: Лидер "Нацкорпуса" Андрей Белецкий заявил о "бессрочной акции против капитуляции", а свободовец Юрий Сиротюк объявил о государственной измене после того, как Зеленский сообщил о согласовании текста так называемой "формулы Штайнмайера".

Националисты призвали "всех украинцев выходить сегодня на Банковую".

На акции 1 октября присутствовали несколько сотен человек.

Участники сообщили, что акция носит предупредительный характер и на следующий день они придут под Верховную Раду.

2 октября в 9 утра под стенами парламента начали собираться националисты. В Раду должен был приехать Зеленский.

В Харькове вечером собрались более 200 активистов общественных организаций "Национальные дружины", "Традиции и порядок", "Союз ветеранов АТО", партий "Национальный корпус" и "Демократический топор", ВО "Свобода".

Узнать больше: Формула Штайнмайера: О чем договорились в Минске. Реакция

Штайнмайер в законе: на что согласился Киев и есть ли в "формуле" вывод российских войск

 

Предыстория:

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Темы: формула Штайнмайера националисты Офис президента


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