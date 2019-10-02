Три фракции хотят, чтобы Зеленский в Раде лично рассказал о планах на Донбасс

Три фракции Верховной Рады ждут от президента Владимира Зеленского личного прояснения в парламенте своей позиции относительно дальнейшей деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Источник: Facebook-страница партии "Голос"

Детали: Депутаты "Голоса", "Европейской солидарности" и "Батькивщины" согласовали совместное предложение к президенту Украины. Об этом от имени трех фракций заявил народный депутат Сергей Рахманин.

Также депутаты потребовали от министра иностранных дел Вадима Пристайко и главы Генштаба Хомчака прийти в 16 часу 2 октября в парламент, но тот не пришел.

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