Три фракции хотят, чтобы Зеленский в Раде лично рассказал о планах на Донбасс

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Среда, 2 октября 2019, 18:42

Три фракции Верховной Рады ждут от президента Владимира Зеленского личного прояснения в парламенте своей позиции относительно дальнейшей деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Источник: Facebook-страница партии "Голос"

Детали: Депутаты "Голоса", "Европейской солидарности" и "Батькивщины" согласовали совместное предложение к президенту Украины. Об этом от имени трех фракций заявил народный депутат Сергей Рахманин.

Также депутаты потребовали от министра иностранных дел Вадима Пристайко и главы Генштаба Хомчака прийти в 16 часу 2 октября в парламент, но тот не пришел.

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Предыстория:

  • 1 октября на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске договорились о разведении сил в Петровском и Золотом.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую "формулу Штайнмайера" по выборам в оккупированном Донбассе и объяснил, почему не следует ее бояться.
  • Уже 2 октября на встрече с представителями парламентских фракций президент Владимир Зеленский убеждал, что о капитуляции Украины после подписания так называемой "формулы Штайнмайера" не идет, но объяснить свою позицию с трибуны Рады отказался.

Украинская правда

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Темы: Зеленский формула Штайнмайера


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