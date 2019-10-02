Три фракции хотят, чтобы Зеленский в Раде лично рассказал о планах на Донбасс
Три фракции Верховной Рады ждут от президента Владимира Зеленского личного прояснения в парламенте своей позиции относительно дальнейшей деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
Источник: Facebook-страница партии "Голос"
Детали: Депутаты "Голоса", "Европейской солидарности" и "Батькивщины" согласовали совместное предложение к президенту Украины. Об этом от имени трех фракций заявил народный депутат Сергей Рахманин.
Также депутаты потребовали от министра иностранных дел Вадима Пристайко и главы Генштаба Хомчака прийти в 16 часу 2 октября в парламент, но тот не пришел.
Читайте также: "Показать оригинал": как восприняли согласования "Штайнмайера" Зеленским
Штайнмайер в законе: на что согласился Киев и есть ли у "формуле" вывод российских войск
Предыстория:
- 1 октября на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске договорились о разведении сил в Петровском и Золотом.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую "формулу Штайнмайера" по выборам в оккупированном Донбассе и объяснил, почему не следует ее бояться.
- Уже 2 октября на встрече с представителями парламентских фракций президент Владимир Зеленский убеждал, что о капитуляции Украины после подписания так называемой "формулы Штайнмайера" не идет, но объяснить свою позицию с трибуны Рады отказался.