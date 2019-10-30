В зоне ООС ввели режим "желтый": граждан могут задерживать и проникать в их жилье

В районе проведения операции Объединенных сил объявили режим "желтый", который вводит дополнительные ограничения для граждан и предоставляет дополнительные полномочия военным и правоохранителям.

Источник: пресс-центр ООС

Дословно: "28 октября в районе проведения операции Объединенных сил приказом Командующего объединенных сил введен режим "желтый".

Пребывание и перемещение лиц осуществляется при наличии документов, удостоверяющих личность, при этом осуществляется досмотр личных вещей, которые при них находятся, и транспортных средств.

Убедительно просим придерживаться данных правил".

Детали: Во время действия режима "желтый" военнослужащие и работники правоохранительных органов получают специальные полномочия:

- применять в случае крайней необходимости оружие и специальные средства к лицам, совершившим или совершающим правонарушения или другие действия, препятствующие выполнению законных требований лиц, привлеченных к проведению ООС;

- проверять у граждан и должностных лиц документы, удостоверяющие личность, а в случае отсутствия документов – задерживать их для установления личности;

- осуществлять личный досмотр граждан, досмотр вещей, которые при них находятся, транспортных средств и вещей, которые они перевозят;

- входить (проникать) в жилые и иные помещения, на земельные участки, принадлежащие гражданам на территорию и в помещения предприятий, учреждений и организаций;

- использовать в служебных целях средства связи и транспортные средства, принадлежащие гражданам (с их согласия).

Кроме того, при определенных условиях обстановки разрешается:

- временно ограничивать или запрещать движение транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах, не допускать транспортные средства, граждан на отдельные участки местности и объекты, выводить граждан из этих участков, отбуксировать транспортные средства;

- использовать в служебных целях транспортные средства, в том числе специальные, принадлежащие предприятиям, учреждениям и организациям, кроме транспортных средств дипломатических, консульских и иных представительств иностранных государств и международных организаций.

Для лиц, не привлеченных к Объединенным силам, установлены ограничения на:

- въезд (выезд) в район проведения операции;

- получение разрешительных документов, необходимых для въезда (пребывания) в район проведения операции;

- допуск представителей органов государственной власти;

- хранение, использование и перемещение зарегистрированного огнестрельного оружия (нарезного военных образцов, несовременного стрелкового, спортивного, учебного, охотничьего нарезного и гладкоствольного), боеприпасов к нему, холодного оружия (арбалеты, охотничьи ножи и т.д.), наградного, пневматического и травматического оружия, устройств для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия и патронов к нему;

- осуществление полетов беспилотных, легкомоторных летательных аппаратов и проведение видео, кино- и фотосъемок;

- использование в транспортных средствах любых радиостанций;

- проведение туристических экскурсий и походов, рыбалки и охоты;

- посещение лесных массивов, отдельных районов местности;

- ограничение движения транспортных средств по объездным путям и тому подобное.

Предыстория:

18 января Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о реинтеграции Донбасса.

20 февраля закон подписал президент, а 26 февраля он вступил в силу.

30 апреля президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО об изменении формата АТО. С этого дня закончилась Антитеррористическая операция и началась Операция объединенных сил.

С началом ООС на Донбассе начал действовать особый порядок.

Соответствующим распоряжением установили режимы пребывания в зоне безопасности на территории Донбасса для лиц, не привлеченных к проведению операции: "зеленый" (пребывание и перемещение лиц не ограничено, за исключением районов запрещенного и ограниченного доступа), "желтый" (пребывание и перемещение лиц осуществляется при наличии документов, проводится личный осмотр граждан и вещей, транспортных средств, данный режим устанавливается на рубежах изоляции и районов ограниченного доступа), "красный" (пребывание лиц временно ограничено, запрещено, пропуск граждан и должностных лиц осуществляется при наличии пропуска, транспортные средства и граждане на отдельные участки местности и объекты не допускаются).

Больше о законе о реинтеграции читайте в материале: Именем Порошенко. Изменит ли войну закон о деоккупации Донбасса