Экс-замгенпрокурора Кизь судится с ГПУ

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Понедельник, 28 октября 2019, 18:19

Экс-заместитель генерального прокурора Сергей Кизь подал в Окружной административный суд Киева иск против Генеральной прокуратуры, которая, по его мнению, незаконно уволила его с должности.

Источник: ОАСК

Детали: Кизь оспаривает свое увольнение, поскольку считает, что решение генпрокурора Руслана Рябошапки противоречит положениям Конституции.

Истец просит суд признать противоправным приказ Рябошапки и восстановить его в должности.

Суд решает вопрос об открытии производства по административному делу.

Что было ранее: 25 сентября 2019 года Рябошапка уволил замов генпрокурора Сергея Кизя и Юрия Столярчука в связи с вступлением в действие закона о реформе прокуратуры.

23 октября Рябошапка подписал приказ об увольнении руководителя управления специальных расследований Сергея Горбатюка.

Такое решение Горбатюк считает незаконным и связывает с тем, что он "неудобен" для нового руководства ГПУ.

Предыстория:

  • 31 августа управление спецрасследований Генпрокуратуры заявило, что в последний день Юрия Луценко на должности генпрокурора ГПУ закрыла уголовное производство против экс-первого зама спикера Верховной Рады Игоря Калетника, который является подозреваемым по делу "диктаторских законов 16 января".
  • Кизя назначили старшим группы прокуроров в этом деле 30 июля 2019 года, почти через месяц после назначения на должность зама генпрокурора. Журналисты утверждают, что Кизь пытался вмешаться в дело Калетника еще с начала июля и именно он закрыл это дело.
  • 29 августа президент Владимир Зеленский внес в Раду законопроект №1032 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры".
  • В проекте закона речь шла о ликвидации военной прокуратуры, уменьшении штата прокуратуры, приостановлении деятельности квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров до 1 января 2021 года.
  • 19 сентября Рада приняла закон во втором чтении. "За" проголосовали 259 депутатов.

Украинская правда
Темы: Генпрокуратура Окружной админсуд


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