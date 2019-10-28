Экс-замгенпрокурора Кизь судится с ГПУ

Экс-заместитель генерального прокурора Сергей Кизь подал в Окружной административный суд Киева иск против Генеральной прокуратуры, которая, по его мнению, незаконно уволила его с должности.

Источник: ОАСК

Детали: Кизь оспаривает свое увольнение, поскольку считает, что решение генпрокурора Руслана Рябошапки противоречит положениям Конституции.

Истец просит суд признать противоправным приказ Рябошапки и восстановить его в должности.

Суд решает вопрос об открытии производства по административному делу.

Что было ранее: 25 сентября 2019 года Рябошапка уволил замов генпрокурора Сергея Кизя и Юрия Столярчука в связи с вступлением в действие закона о реформе прокуратуры.

23 октября Рябошапка подписал приказ об увольнении руководителя управления специальных расследований Сергея Горбатюка.

Такое решение Горбатюк считает незаконным и связывает с тем, что он "неудобен" для нового руководства ГПУ.

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