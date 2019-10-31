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ООС: 8 обстрелов, один раненый, 21 военный сменил позицию в Золотом-4

Четверг, 31 октября 2019, 18:16

31 октября по состоянию на 6 вечера вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 8 раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе. Один военный получил ранение.

Источник: ООС

Детали: Боевики стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Штаб зафиксировал обстрелы вблизи Новогригорьевки и Невельского, неподалеку Водяного на Приазовье и Новоселовки Второй.

Также под обстрел попала окраина Светлодарска и Новолуганского.

Дважды – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия – обстреляна территория возле Луганского.

В штабе также отметили, что в рамках зеркального разведения сил и средств с обеих сторон в Золотом-4 21 украинский военный переместился на новые позиции.

30 октября боевики 19 раз нарушили режим прекращения огня, зафиксирована активность снайперов.

В районе проведения операции Объединенных сил объявили режим "желтый", который вводит дополнительные ограничения для граждан и предоставляет дополнительные полномочия военным и правоохранителям.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на ДонбассеРазведение сил
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