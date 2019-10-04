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На следующей неделе планируем обмен удерживаемыми – Пристайко

Пятница, 4 октября 2019, 00:11
На следующей неделе планируем обмен удерживаемыми – Пристайко

Министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что на следующей неделе возможен обмен удерживаемыми лицами.

Источник: выступление Пристайко в эфире программы "Право на власть"

Прямая речь: "В ближайшее время и это уже буквально, я надеюсь, на следующей неделе мы планируем еще более масштабный обмен".

Детали: С кем именно планируется обмен с ОРДЛО или РФ, глава МИД не уточнил.

Напомним:

  • 7 сентября в Украину в рамках обмена вернулись 35 человек, среди которых - 24 пленных моряка и политзаключенные Сенцов, Кольченко, Балух, Сущенко, Карпюк, Клых, Гриб, Евгений и Артур Пановы, Бекиров и Сизонович.
  • В свою очередь Украина также выдала России 35 человек. 
  • 7 сентября уполномоченная по правам человека Людмила Денисова сказала, что Россия удерживает на своей территории и в аннексированном Крыму 110 граждан Украины.
  • В Службе безопасности Украины заявляли, что на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей боевики незаконно удерживают 227 украинцев

Украинская правда
Темы: ПристайкопленныеОРДЛОРосcия
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