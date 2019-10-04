На следующей неделе планируем обмен удерживаемыми – Пристайко

Министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что на следующей неделе возможен обмен удерживаемыми лицами.

Источник: выступление Пристайко в эфире программы "Право на власть"

Прямая речь: "В ближайшее время и это уже буквально, я надеюсь, на следующей неделе мы планируем еще более масштабный обмен".

Детали: С кем именно планируется обмен с ОРДЛО или РФ, глава МИД не уточнил.

Напомним: