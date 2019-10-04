Демократы хотят выяснить, не причастен ли Пенс к давлению на Зеленского

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Пятница, 4 октября 2019, 23:17

Палата представителей требует, чтобы вице-президент США Майк Пенс предоставил им документы, из которых было бы ясно, помогал ли он президенту Дональду Трампу оказывать давление на Украину касательно Джо Байдена.

Источник: AP

Детали: В письме к Пенсу руководство Палаты представителей ссылается на сообщения о том, что его помощник, возможно, слушал июльский телефонный разговор, в ходе которого Трамп указывал президенту Украины Владимиру Зеленскому на необходимость расследовать деятельность сына Джо Байдена в компании Burisma.

Демократы также хотят больше узнать о встрече Пенса с Зеленским, котрая состоялась 1 сентября.

В письме говорится, что "есть вопросы о любой роли, которую вы, возможно, сыграли в передаче или усилении жесткого послания президента украинскому президенту".

Узнать больше: Шантажировал ли Трамп Зеленского. Полный текст беседы

"Импичмент на фоне Зеленского: какие обвинения выдвинули Дональду Трампу"

Предыстория:

  • В начале сентября "The Washington Post" писал, что президент США Дональд Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского открыть дело в отношении сына своего конкурента на выборах-2020 Джо Байдена.
  • После этого в США заговорили об импичменте Трампа.
  • 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между Трампом и Зеленським.
  • 26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США обнародовал рассекреченную жалобу неназванного сотрудника американских спецслужб на разговор Трампа с Зеленским. Действующий президент США хвалил Юрия Луценко и высказывался за то, чтобы оставит его на должности генпрокурора.
  • В свою очередь адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани обнародовал 29 сентября часть своей переписки со спецпредставителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером, которая показывает, что Волкер связал Джулиани с помощником президента Украины Андреем Ермаком.
  • 30 сентября Трамп написал, что заслуживает встречи с госслужащим, который подал на него жалобу после разговора с Зеленским и изложил суть разговора некорректно.

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Темы: Трамп Зеленский США импичмент


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