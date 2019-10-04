Демократы хотят выяснить, не причастен ли Пенс к давлению на Зеленского

Палата представителей требует, чтобы вице-президент США Майк Пенс предоставил им документы, из которых было бы ясно, помогал ли он президенту Дональду Трампу оказывать давление на Украину касательно Джо Байдена.

Источник: AP

Детали: В письме к Пенсу руководство Палаты представителей ссылается на сообщения о том, что его помощник, возможно, слушал июльский телефонный разговор, в ходе которого Трамп указывал президенту Украины Владимиру Зеленскому на необходимость расследовать деятельность сына Джо Байдена в компании Burisma.

Демократы также хотят больше узнать о встрече Пенса с Зеленским, котрая состоялась 1 сентября.

В письме говорится, что "есть вопросы о любой роли, которую вы, возможно, сыграли в передаче или усилении жесткого послания президента украинскому президенту".

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