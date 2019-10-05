Мендель рассказала, планирует ли извиняться за стычку с журналистом
Пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила, что планирует встретиться с журналистом "Схем" Сергеем Андрушко и другими журналистами после обращения Комитета ВР по вопросам свободы слова.
Источник: комментарий Мендель журналисту Bihus.info
Дословно: "Насколько я поняла, поскольку со мной связались из Комитета ВР по вопросам свободы слова, мы должны встретиться с господином Андрушко, который со мной связывался, но ни разу не говорил о каких-то вопросах извинения, не намекал на какие-то обиды... и с другими журналистами. ... Я понимаю ситуацию с Кристофер Миллером, кто третий журналист - я не знаю".
"Началась какая-то манипуляция ... Когда мы говорим о вопросах свободы слова, надо понимать, где заканчивается дискуссия и начинается травля. ... Уровень травля не имеет ничего общего с вопросом свободы слова".
"Если у меня и было какое-то неправильное поведение, оно не должно вызывать такого уровня травли, буллинга и харрасмента. В данном случае нужно налаживать взрослый диалог между людьми".
Детали: Пресс-секретарь Зеленского добавила, что найти общий язык и налаживать диалог "мы сможем, когда начнем говорить не только о свободе слова, но и о стандартах журналистики".
По ее словам, также "надо определиться, где вообще взялись все эти оскорбленные, потому что там так много лжи и манипуляций".
"Будем определяться на Комитете ВР (на заседании Комитета - ред.) по вопросам свободы слова, я приду", - подытожила она.
Предыстория:
- Издание "Схемы" подготовило расследование, в котором обнародовало ранее неизвестные факты из биографии руководителя Офиса президента Андрея Богдана.
- В издании отмечают, что приложили немало усилий, чтобы получить комментарий самого Богдана. В сентябре 2019 года он в очередной раз отказался отвечать на вопрос журналиста "Схем" по фактам из этого расследования. Отказали на Банковой и на письменную просьбу об интервью с руководителем ОП.
- Журналист издания "Схемы" Сергей Андрушко пытался напрямую задать вопрос президенту Владимиру Зеленскому и руководителю ОП Андрею Богдану. Спикер Зеленского и охрана президента не давали ему это сделать - придерживали его, мешая подойти к Богдану.
- Мендель позже пояснила, что "останавливала" журналиста "Схем" Сергея Андрушко, т.к. он "вмешивался в личное пространство" первого лица государства.
- Редакция программы "Схемы: коррупция в деталях" обнародовала полное видео общения Андрушко с Мендель.
- Также было опубликовано видео, как 13 сентября Мендель оттянула другого журналиста Кристофера Миллера от Зеленского, не дав ему задать вопрос.
- 28 сентября извиниться за некорректное поведение со стороны ОП и Мендель призвал Национальный союз журналистов.
- 30 сентября медиадвижение "Медиа по осознанный выбор" призвал Зеленского публично отреагировать на "угрожающее" препятствование работе журналистов со стороны его пресс-секретаря.
- Сообщество независимых журналистов "Инициатива 34" требует отставки спикера президента Юлии Мендель за непрофессиональное поведение в отношении журналистов.
- В заявлении, обнародованном на "Детектор Медиа", напомнили, что "открытое общение с журналистами - это не только признак демократичности власти, но и ее долг".
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