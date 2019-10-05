Мендель рассказала, планирует ли извиняться за стычку с журналистом

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила, что планирует встретиться с журналистом "Схем" Сергеем Андрушко и другими журналистами после обращения Комитета ВР по вопросам свободы слова.

Источник: комментарий Мендель журналисту Bihus.info

Дословно: "Насколько я поняла, поскольку со мной связались из Комитета ВР по вопросам свободы слова, мы должны встретиться с господином Андрушко, который со мной связывался, но ни разу не говорил о каких-то вопросах извинения, не намекал на какие-то обиды... и с другими журналистами. ... Я понимаю ситуацию с Кристофер Миллером, кто третий журналист - я не знаю".

"Началась какая-то манипуляция ... Когда мы говорим о вопросах свободы слова, надо понимать, где заканчивается дискуссия и начинается травля. ... Уровень травля не имеет ничего общего с вопросом свободы слова".

"Если у меня и было какое-то неправильное поведение, оно не должно вызывать такого уровня травли, буллинга и харрасмента. В данном случае нужно налаживать взрослый диалог между людьми".

Детали: Пресс-секретарь Зеленского добавила, что найти общий язык и налаживать диалог "мы сможем, когда начнем говорить не только о свободе слова, но и о стандартах журналистики".

По ее словам, также "надо определиться, где вообще взялись все эти оскорбленные, потому что там так много лжи и манипуляций".

"Будем определяться на Комитете ВР (на заседании Комитета - ред.) по вопросам свободы слова, я приду", - подытожила она.

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