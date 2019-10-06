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Помпео раскритиковал расследование импичмента Трампа

Воскресенье, 6 октября 2019, 00:23

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео выступил в защиту действий администрации Дональда Трампа в отношении Украины.

Источник: агентство AP.

Выступая перед журналистами в Афинах, Помпео заявил, что расследование, о котором США просили власти Украины, касалось возможного вмешательства Украины в президентские выборах 2016 года в США. 

При этом госсек не стал вспоминать о предложении Трампа, которое звучало в разговоре с новым президентом Украины, специально расследовать дело в отношении компании Burisma, в которой работал сын бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантер.

Помпео раскритиковал расследование импичмента как "явно политическое" и сказал, что действия Госдепа были направлены исключительно на улучшение отношений с новой властью Украины, которая пришла весной. Он также сказал, что работа бывшего специального посланника в Украине Курта Волкера основывалась на указаниях президента делать именно это.

"Госдепартамент по указанию президента был сфокусирован на создании пространства, где мы могли бы в конечном итоге создать хорошие отношения с этим правительством. Посол Волкер старательно работал над созданием этой возможности", — сказал Помпео.

Помпео также сказал, что Государственный департамент ответил Конгрессу, который требовал документы, связанные с Украиной. Однако он не сказал, что это был за ответ.

Предыстория:

  • 24 сентября Пелоси сделала официальное заявление об инициировании процедуры импичмента.
  • 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента.
  • 26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США обнародовал текст жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб на нарушения в ходе телефонного звонка Трампа с Зеленским.
  • Анонимный информатор обвинил Трампа в том, что он отказал в помощи Украине, чтобы заставить украинские власти расследовать обстоятельства, которые, как надеялся Трамп, могли бы нанести политический ущерб бывшему вице-президенту и главному сопернику Трампа на выборах-2020 Джо Байдену.
  • Трамп настойчиво намекал Зеленскому на расследование деятельности сына Джо Байдена Данкана Хантера в Украине, который входил в состав наблюдательного совета Украинской газовой компании Burisma, причастной к коррупционным схемам.

Узнать больше: Импичмент на фоне Зеленского: какме обвинения выдвинули Дональду Трампу

Шантажировал ли Трамп Зеленского. Полный текст беседы

Темы: ЗеленскийТрампвиборы
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