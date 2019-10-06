Зеленский рассказал японскому агентству, что Трамп не предъявлял ему условий
Президент Владимир Зеленский отрицает, что президент США Дональд Трамп давил на него или выдвигал условия для их встречи.
Источник: интервью Зеленского японскому агентству Kyodo News, записанное в субботу в Киеве
Детали: Зеленский заявил, что на него "никогда не было давления, и не были поставлены какие-либо условия", для проведения встречи с Трампом или согласия на продажу оружия.
По словам президента, украинские прокуроры рассмотрят любые просьбы своих американских коллег о сотрудничестве в расследовании "согласно нашим законам", если они будут составлены на основе "международного права".
Зеленский добавил, что согласно Конституции Украины президент не имеет полномочий сказать генеральному прокурору или следственным органам рассмотреть определенное дело.
Агентство сообщает, что Зеленский планирует посетить Японию для участия в церемонии интронизации японского императора Нарухито 22 октября.
Предыстория:
- 24 сентября Пелоси сделала официальное заявление об инициировании процедуры импичмента.
- 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента.
- Трамп настойчиво намекал Зеленскому на расследование деятельности сына Джо Байдена Данкана Хантера в Украине, который входил в состав наблюдательного совета Украинской газовой компании Burisma, причастной к коррупционным схемам.
- 26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США обнародовал текст жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб на нарушения в ходе телефонного звонка Трампа с Зеленским.
- Анонимный информатор обвинил Трампа в том, что он отказал в помощи Украине, чтобы заставить украинские власти расследовать обстоятельства, которые, как надеялся Трамп, могли бы нанести политический ущерб бывшему вице-президенту и главному сопернику Трампа на выборах-2020 Джо Байдену.
- Зеленский публично отрицает, что президент США оказывал на него давление. "На меня никто не давил", - заявил он журналистам во время встречи с Трампом в Нью-Йорке.
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