Президент Владимир Зеленский отрицает, что президент США Дональд Трамп давил на него или выдвигал условия для их встречи.

Источник: интервью Зеленского японскому агентству Kyodo News, записанное в субботу в Киеве

Детали: Зеленский заявил, что на него "никогда не было давления, и не были поставлены какие-либо условия", для проведения встречи с Трампом или согласия на продажу оружия.

По словам президента, украинские прокуроры рассмотрят любые просьбы своих американских коллег о сотрудничестве в расследовании "согласно нашим законам", если они будут составлены на основе "международного права".

Зеленский добавил, что согласно Конституции Украины президент не имеет полномочий сказать генеральному прокурору или следственным органам рассмотреть определенное дело.

Агентство сообщает, что Зеленский планирует посетить Японию для участия в церемонии интронизации японского императора Нарухито 22 октября.

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