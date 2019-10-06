Австрия: мужчина убил 5 человек в альпийском городе-курорте

1540 просмотров
Воскресенье, 6 октября 2019, 14:39

Австрийская полиция заявляет, что 25-летний мужчина находится под стражей после того, как убил свою бывшую девушку, ее семью и нового парня в альпийском курортном городе Кицбюэль.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

25-летний мужчина пришел в полицию в городе к востоку от Инсбрука и признался в пяти убийствах в начале воскресенья, 6 октября.

Полиция говорит, что подозреваемый пошел к семейному дому своей бывшей девушки в 4 утра воскресенья, но ушел, когда ее отец открыл дверь. Говорят, он взял пистолет брата в собственном доме и вернулся.

Полицейские утверждают, что злоумышленник застрелил отца, когда тот открыл дверь, а затем застрелил брата своей бывшей девушки в его спальне.

После убийства ее матери, как говорит полиция, он залез через балкон в комнату своей бывшей девушки и убил 19-летнюю и ее нового 24-летнего парня.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"



powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
На Майдане проходит вече против капитуляции
В ходе протестов в Ираке уже погибло 93 человека
Эвакуировали несколько сотен студентов из-за угрозы обрушения общежития в Днепре
У Зеленского анонсировали визит на линию разграничения: убедиться в безопасности
Все новости
социум

5 вещей, которые сознательные чайлд-фри хотят рассказать каждому

здоровье

Менструальный цикл: что есть и как тренироваться

Музыка

Украинская музыка за сентябрь: "Бумбокс", Alyona Alyona, The Hardkiss и другие

Поиск по сайту
Архив
Весь архів