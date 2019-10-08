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Чиновники "отжали" реабилитационный центр в "Конча-Заспе" – СМИ

Вторник, 8 октября 2019, 11:17

Бывшие топ-руководители таможни "оккупировали" реабилитационный центр "Конча-Заспа" Государственной таможенной службы под Киевом, который строился для оздоровления и отдыха рядовых сотрудников.

Источник: сюжет "Наших грошей з Денисом Бігусом"

Дословно: "В 2000 году Киевский городской совет бесплатно передал Государственной таможенной службе в постоянное пользование 15 гектаров земли. По оценочной стоимости - участок сейчас стоит почти 300 млн грн. Здесь таможенникам позволили свести базу отдыха - реабилитационный центр "Конча-Заспа". Он должен был принимать отдыхающих посменно - на отдых, реабилитацию и профилактику.

За год на огражденной территории возвели 28 домов - 9 деревянных и 19 кирпичных, подстанцию ​​и скважину. Общая стоимость работ - более 19 млн грн".

Детали: Журналистам удалось получить список арендаторов государственных коттеджей и оказалось, что лучшие из них заняли бывшие таможенные чиновники.

 

Прямая речь нового главы ГТС Максима Нефедова: "Сейчас мы разбираемся со статусом этого имущества. Формально - это то, чем занимается профсоюз ... Меня на самом деле искренне удивляет такая ситуация. Оказывается, что эти самые люди, будучи здесь руководителями в этих стенах - сами себе давали в аренду за какие-то смешные деньги землю и недвижимость в Конча-Заспе".

Детали: В частности, на территории реабилитационного центра есть дом, который арендует бывший главный инспектор Киевской региональной таможни Олег Суршко. Он подписал договор аренды дл 2033 года за 4380 гривен в месяц.

 

Среди арендаторов начальник Киевской региональной таможни Геннадий Романенко. Он арендует двухэтажный коттедж с паркингом до 2033 года за скромные 4360 гривен в месяц.

 

Кроме того там арендует элитный дом экс-чиновник - Игорь Калетник. В прошлом глава таможни и вице-спикер Верховной Рады. Договор аренды между профсоюзом таможенников и Калетником подписано 15 февраля 2011 года. Калетнику сразу согласовали заявление на реконструкцию и ремонт арендованного дома.

Журналисты называют инвестирование в арендованное у государства имущество - классической схемой вывода недвижимости в частную собственность.

Дом в реабилитационном центре арендует председатель профсоюза таможенников, который формально занимается реабилитационным центром "Конча-Заспа", Игорь Тимофеев. Он арендует дом до 2026 года за 4360 гривен.

 

Также пятикомнатный двухэтажный деревянный коттедж на 177 квадратных метров с мебелью, сантехникой и даже постелью и посудой в 2016 году арендовал бывший председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров. В его распоряжении дом до 2033 года, цена - 6770 грн в месяц.

 

"Украинская правда" в Threads

Темы: таможенный кодексГостаможняНасиров
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