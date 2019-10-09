В Италии сократили количество депутатов

Итальянские депутаты во вторник проголосовали за конституционную реформу, предполагающую существенное сокращение числа парламентариев в обеих палатах.



Источник: со ссылкой на римские СМИ сообщает "Интерфакс-Украина"



Согласно реформе, общее количество парламентариев уменьшится с 945 до 600. Число депутатов должно сократиться с 630 до 400, сенаторов - с 315 до 200, причем не более пяти мест будет предоставляться пожизненным сенаторам.

В ходе финального голосования по этому предложению "за" выступили 553 члена палаты депутатов, "против" - 14, еще двое воздержались.

Итальянские СМИ отмечают, что сокращение числа членов парламента было одним из предвыборных обещаний "Движения Пять звезд", по мнению которого, подобная мера позволит экономить по 100 млн евро в год и сделает работу парламента более эффективной.



Ожидается, что новые правила относительно числа парламентариев в Италии смогут начать действовать со следующих парламентских выборов, запланированных на 2023 год