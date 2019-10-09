Боевики обстреляли Золотое

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Среда, 9 октября 2019, 19:34

Вооруженные формирования России и ее наемники снова обстреляли участок разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое из миномета калибра 82 мм.

Источник: сообщение Объединенных сил в Facebook

Детали: Боевики в течение суток 17 раз нарушили режим прекращения огня.

Противник обстрелял из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия позиции Объединенных сил неподалеку Песков, Лебединского, Пищевика, Николаевки, Красногоровки, Павлополя, Новолуганского, Золотого, Майорского, Крымского, Авдеевки.

Напомним:

  • 1 октября президент Владимир Зеленский заявил о достижении на встрече Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договоренности о начале разведения войск в Петровском и Золотом.
  • Министр обороны Андрей Загороднюк объяснил, что запланированное разведение сил возможно при соблюдении режима прекращения огня в течение недели.
  • 7 октября должно было начаться разведение сил, однако боевики нарушили договоренности.
  • В Кремле заявили, что не могут гарантировать отвод войск на Донбассе.

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Украинская правда

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Темы: Объединенные силы на Донбассе


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