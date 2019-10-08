Разведение войск возможно только после недели "тишины" – министр обороны

Министр обороны Андрей Загороднюк сообщил, что запланированое разведение сил на Донбассе в районе Петровского и Золотого может быть в случае соблюдения режима прекращения огня в течение недели.

Источник: пресс-служба Минобороны

Детали: Во время общения с журналистами Загороднюк отметил, что этот процесс может произойти только тогда, когда российско-оккупационные войска прекратят огонь в упомянутых районах.

Минобороны

Минобороны

Начальник Генштаба Руслан Хомчак добавил, что разведение войск должно состояться зеркально на расстояние одного километра от линии соприкосновения с обеих сторон.

Дословно Загорднюк: "Украинские военные уйдут на расстояние, позволит в случае нарушения договоренностей российско-оккупационными войсками сразу вернуться назад"

Напомним:

Министр обороны Андрей Загороднюк и начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Руслан Хомчак съездили в город Золотое Луганской, где запланирован процесс разведения войск, и говорят, что население "в целом поддерживает концепцию" власти.

Предыстория: