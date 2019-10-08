Разведение войск возможно только после недели "тишины" – министр обороны
Министр обороны Андрей Загороднюк сообщил, что запланированое разведение сил на Донбассе в районе Петровского и Золотого может быть в случае соблюдения режима прекращения огня в течение недели.
Источник: пресс-служба Минобороны
Детали: Во время общения с журналистами Загороднюк отметил, что этот процесс может произойти только тогда, когда российско-оккупационные войска прекратят огонь в упомянутых районах.
Начальник Генштаба Руслан Хомчак добавил, что разведение войск должно состояться зеркально на расстояние одного километра от линии соприкосновения с обеих сторон.
Дословно Загорднюк: "Украинские военные уйдут на расстояние, позволит в случае нарушения договоренностей российско-оккупационными войсками сразу вернуться назад"
Напомним:
- Министр обороны Андрей Загороднюк и начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Руслан Хомчак съездили в город Золотое Луганской, где запланирован процесс разведения войск, и говорят, что население "в целом поддерживает концепцию" власти.
Предыстория:
- 30 июня завершилось разведения сил и средств на участке в районе Станицы Луганской.
- 1 октября президент Владимир Зеленский заявил о достижении на встрече Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договоренности о начале разведения войск в Петровском и Золотом.
- Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма отмечал, что Зеленский будет ставить на будущий "нормандской встречи" вопрос об отводе войск по всей линии разграничения.
- Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что разведение войск в Донбассе будет происходить не сразу по всей линии разграничения, а участками.
- Позже в Минобороны обнародовали разъяснение относительно разведения сил на Донбассе.
- 5 октября на мосту вблизи Станицы Луганской открыли временный обходной переход. Ожидается, что работы на переправе будут завершены до 15 ноября.
- По данным украинской стороны СЦКК, вооруженные формирования РФ ведут обстрелы на участке разведения сил и средств на линии разграничения в направлении н.п. Богдановка и в направлении населенного пункта Золотое-4.
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